Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","shortLead":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","id":"20181022_ivo_sanader_mol_ina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94146b-d564-438e-b64c-2d5418af5a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_ivo_sanader_mol_ina","timestamp":"2018. október. 22. 15:53","title":"Elítélték a volt horvát kormányfőt és a Mol-Ina per még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és Márki-Zayt dobta ki. “Ez ugyanaz a politikai kultúra, ami miatt az ellenzék vergődik a NER-ben.”","shortLead":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és...","id":"20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a0f05-d378-4c3d-bfa2-63f554ea9da5","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","timestamp":"2018. október. 22. 16:38","title":"Hadházy nem akarja, hogy az LMP-ből Vágó Gábor szólaljon fel az október 23-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem bírja kivárni a OnePlus 6T bemutatását, valamivel hamarabb is megkaphatja a telefont, egy svéd e-kereskedelmi weboldalon. Igaz, drágábban, és egyfajta zsákbamacskáért is fizetnie kell.","shortLead":"Aki nem bírja kivárni a OnePlus 6T bemutatását, valamivel hamarabb is megkaphatja a telefont, egy svéd e-kereskedelmi...","id":"20181022_oneplus_6t_ertekesitese_a_bejelentese_elott_webhallen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df40cfc-59ad-4edf-90c1-85a4e53e5d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_oneplus_6t_ertekesitese_a_bejelentese_elott_webhallen","timestamp":"2018. október. 22. 12:03","title":"Hamarabb árulják a OnePlus 6T-t, mint ahogy bejelentik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181021_Valami_felrecsuszott__mellbevago_adatok_a_Parbeszedpolitikus_posztjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f918b20-86f1-47ba-806c-cc3e1eaa174e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Valami_felrecsuszott__mellbevago_adatok_a_Parbeszedpolitikus_posztjaban","timestamp":"2018. október. 21. 16:08","title":"Valami félrecsúszott - mellbevágó adatok a Párbeszéd-politikus posztjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt remélik, tanulmányuk hasznos adatokkal szolgál a városi patkánypopulációk kordában tartásának módjait vizsgáló kollégáik számára.","shortLead":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt...","id":"20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedee1c-7f77-493c-9f1f-3b18d64fd28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","timestamp":"2018. október. 21. 12:33","title":"A városban élő patkányok igazi gourmet-k a vidékiekhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és úgy tűnik, a trend a harmadik negyedévben sem változott. A bankok sorra állnak elő új konstrukciókkal.","shortLead":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és...","id":"201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a48463-5f00-44ae-9811-81d3bc626898","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","timestamp":"2018. október. 22. 09:00","title":"A vállalkozások most szinte fürödhetnek a hitelajánlatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]