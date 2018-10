Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről az aggályosnak tartott jövő évi olasz költségvetési tervezettel kapcsolatban - közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről...","id":"20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687863d-c6d2-4a53-a2f4-5d922388fa05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Az olaszok dacolnak Brüsszellel, egyenesen \"gyönyörűnek\" tartják aggályos költségvetési tervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhangzik az is, hogy azért kellett sietni a támogatás megszüntetésével, hogy ne legyen nagyobb a hisztéria.","shortLead":"Elhangzik az is, hogy azért kellett sietni a támogatás megszüntetésével, hogy ne legyen nagyobb a hisztéria.","id":"20181022_lakaskassza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbba55c-41ce-44f9-95ef-9bf55db9b4e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_lakaskassza","timestamp":"2018. október. 22. 22:55","title":"Mondott pár érdekeset Bánki Erik a lakáskasszák folytatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti a személyi jövedelemadót, így a nyertesnek már nincs bevallási és adófizetési kötelezettsége. De mi történik, ha magyar adófizetőként külföldi lottójátékon próbálunk szerencsét? ","shortLead":"Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti...","id":"20181022_Ha_azt_hitte_hogy_a_kulfoldon_megutott_lottonyeremeny_utan_nem_kell_itthon_adoznia_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3231922c-be9d-4f2c-8366-2c58f612cf61","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Ha_azt_hitte_hogy_a_kulfoldon_megutott_lottonyeremeny_utan_nem_kell_itthon_adoznia_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. október. 22. 09:03","title":"Ha azt hitte, hogy a külföldön megütött lottónyeremény után nem kell itthon adóznia, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec4d781-13d5-43c5-874e-40529d9861ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatásuk szerint ötmillió magyar büszke a rendőrökre.","shortLead":"A közvélemény-kutatásuk szerint ötmillió magyar büszke a rendőrökre.","id":"20181022_Nezopont_Intezet_A_rendorviccek_ironiaja_a_multe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec4d781-13d5-43c5-874e-40529d9861ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ae932-bfdc-46a4-b420-98e7cd31346a","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Nezopont_Intezet_A_rendorviccek_ironiaja_a_multe","timestamp":"2018. október. 22. 11:51","title":"Nézőpont Intézet: A rendőrviccek iróniája a múlté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","shortLead":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","id":"20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03f8c37-165b-4f0a-b6e4-c3f6989b0bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","timestamp":"2018. október. 23. 08:56","title":"230 kilométer/órás széllel közelít Mexikóhoz Willa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bruttóban, de napi 6 óra munkáért.","shortLead":"Bruttóban, de napi 6 óra munkáért.","id":"20181023_200_ezer_forint_feletti_fizetest_kapnak_az_Aldi_kezdo_raktarosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd7422-cd47-46f8-9382-e3d626fe7c99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_200_ezer_forint_feletti_fizetest_kapnak_az_Aldi_kezdo_raktarosai","timestamp":"2018. október. 23. 10:17","title":"200 ezer forint feletti fizetést kapnak az Aldi kezdő raktárosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","shortLead":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","id":"20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0da69d-d227-43a8-ad7a-c19b7cd26c43","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","timestamp":"2018. október. 22. 12:06","title":"Mark Knopfler hat év után visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset az indianapolisi állatkerben történt.","shortLead":"Az eset az indianapolisi állatkerben történt.","id":"20181022_Nyolc_evig_elt_egyutt_az_oroszlanpar_aztan_a_nosteny_meggyilkolta_a_himet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba07368d-b4d9-4cb9-9673-77a61f3bfca9","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Nyolc_evig_elt_egyutt_az_oroszlanpar_aztan_a_nosteny_meggyilkolta_a_himet","timestamp":"2018. október. 22. 11:28","title":"Nyolc évig élt együtt az oroszlánpár, aztán a nőstény meggyilkolta a hímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]