[{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","shortLead":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","id":"20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031fea6a-3a6a-4bb8-99a2-3b7932ae3466","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","timestamp":"2018. október. 22. 12:35","title":"Donald Trump rémálma zajlik épp a mexikói határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbra is százszázalékos a Juventus a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, miután 1-0-ra győzött a Manchester United otthonában. A Real Madrid egy hónap után tudott újra nyerni.","shortLead":"Továbbra is százszázalékos a Juventus a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, miután 1-0-ra győzött a Manchester...","id":"20181024_manchester_united_juventus_real_madrid_viktoria_plzen_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae9373-2409-454b-b967-39b582fc069d","keywords":null,"link":"/sport/20181024_manchester_united_juventus_real_madrid_viktoria_plzen_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 24. 05:55","title":"Manchestert is bevette a Juve, lezárta rossz szériáját a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","shortLead":"Előbb az MTVA, aztán a Fidesz székházán csattantak tojások, a rendőrség igazoltatásokkal válaszolt.","id":"20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c196b010-2cf3-4879-8876-be7a0af317ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e586007-2400-4139-a1db-5e98d1c04f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_fidesz_szekhaz_tuntetes_demonstracio_jobbik_tojasdobalas_rendorseg","timestamp":"2018. október. 23. 20:55","title":"Tojással dobálták meg a Fidesz-székházat tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és Márki-Zayt dobta ki. “Ez ugyanaz a politikai kultúra, ami miatt az ellenzék vergődik a NER-ben.”","shortLead":"Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és...","id":"20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6742f5-58bd-4326-bc16-54bc90ba91d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a0f05-d378-4c3d-bfa2-63f554ea9da5","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Hadhazy_nem_akarja_hogy_az_LMPbol_Vago_Gabor_szolaljon_fel_az_oktober_23i_tuntetesen","timestamp":"2018. október. 22. 16:38","title":"Hadházy nem akarja, hogy az LMP-ből Vágó Gábor szólaljon fel az október 23-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője azt mondja: abban érdekeltek, hogy párbeszéd útján rendezzék a nézeteltéréseket Magyarország miniszterelnökével.","shortLead":"A Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője azt mondja: abban érdekeltek, hogy párbeszéd útján rendezzék...","id":"20181022_Manfred_Weber_A_Neppartnak_vannak_alapelvei_ezert_fogadta_el_a_tobbseg_a_Sargentinijelentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf6e236-7888-4934-93c1-38ad061d3cec","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Manfred_Weber_A_Neppartnak_vannak_alapelvei_ezert_fogadta_el_a_tobbseg_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. október. 22. 09:41","title":"Manfred Weber: A Néppártnak vannak alapelvei, ezért fogadta el a többség a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló megállapodás (INF) végrehajtásával kapcsolatban felmerült kölcsönös kifogások ügyében - közölte Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára oszkvában John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval.","shortLead":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló...","id":"20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf012192-f93d-40c3-8db5-c786c8529652","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","timestamp":"2018. október. 22. 19:25","title":"Mi az az INF-szerződés? Reagan és Gorbacsov írta alá, most Putyinon és Trumpon múlhat a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és országszerte is több megemlékezést szerveznek ma. ","shortLead":"A fővárosban és országszerte is több megemlékezést szerveznek ma. ","id":"20181023_Oktober_23_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd40bb3-c1e1-49dd-be38-c64e5b6a657c","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Oktober_23_Felvontak_a_nemzeti_lobogot_az_Orszaghaz_elott","timestamp":"2018. október. 23. 09:30","title":"Október 23.: Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]