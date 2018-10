Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni a közterületről az előállítás során, a hatóságoknak leltárba kell venniük. De mi lesz a hajléktalanok állataival?","shortLead":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni...","id":"20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881b3374-60e8-464e-8804-5423f9a1cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","timestamp":"2018. október. 24. 09:14","title":"Hajléktalantörvény: több ezer kutya került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkoló felvételt készített Lawrence Michalchuk felesége, mikor a férje összetalálkozott egy anyagrizzlyvel és három medveboccsal.","shortLead":"Sokkoló felvételt készített Lawrence Michalchuk felesége, mikor a férje összetalálkozott egy anyagrizzlyvel és három...","id":"20181025_Grizzlyket_talalt_a_csalad_a_kertjben_az_anyamedve_pedig_bepoccent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c746bf-2d3d-441d-9560-39d02c90de0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02139525-1199-4f9a-9bdb-1c0e2c7f9d50","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Grizzlyket_talalt_a_csalad_a_kertjben_az_anyamedve_pedig_bepoccent","timestamp":"2018. október. 25. 11:19","title":"Grizzlyket talált a család a kertjében, az anyamedve pedig bepöccent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. ","shortLead":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk...","id":"20181025_BPAS_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6512bf98-0931-4dfc-8086-b83880ffa9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_BPAS_2018","timestamp":"2018. október. 25. 18:45","title":"A 15 legjobban várt autó a Budapest Autó Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És nem a Tiborcz-közeli cég lett a befutó.","shortLead":"És nem a Tiborcz-közeli cég lett a befutó.","id":"20181024_A_tervezettnel_6_milliard_forinttal_dragabb_lesz_a_korhazfelujitas_Budan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d584ea-48f4-44df-aa1d-ec844d5d4ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_tervezettnel_6_milliard_forinttal_dragabb_lesz_a_korhazfelujitas_Budan","timestamp":"2018. október. 24. 13:55","title":"A tervezettnél 6 milliárd forinttal drágább lesz a kórházfelújítás Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot bemutatni kívánó kormány képviselője.","shortLead":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot...","id":"20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e5038-b223-47c7-92fb-1e83984e413f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Betiltaná a Fidesz a műanyag zacskókat, de nem szavazta meg az erről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan ugyanúgy néz majd ki, mint az akkor már 110 éve elsüllyedt monstrum. Az új Titanic megálmodója szerint sokkal biztonságosabb lesz. ","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, 2022-ben vízre szállhat a legendás óceánjáró utódja, a Titanic 2, amely pontosan...","id":"20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9a8d22-b1c1-4781-bc0d-6ef987643142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff4a816-1fce-4d3e-8066-ce18e35292ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_titanic_2_jeghegy_elsullyedt_clive_palmer_luxushajo","timestamp":"2018. október. 24. 16:33","title":"Még 4 év és útjára indulhat a Titanic 2, a hajólegenda pontos mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járművekről a 444 egyik olvasója készített fotókat, még az EU-s matricák is jól láthatók rajtuk.","shortLead":"A járművekről a 444 egyik olvasója készített fotókat, még az EU-s matricák is jól láthatók rajtuk.","id":"20181024_EUs_tamogatasbol_vett_kisbuszokkal_vihettek_a_nezoket_Orban_nagy_beszedere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a060a910-0760-47a0-a7e1-95e7653d9927","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_EUs_tamogatasbol_vett_kisbuszokkal_vihettek_a_nezoket_Orban_nagy_beszedere","timestamp":"2018. október. 24. 16:29","title":"EU-s támogatásból vett kisbuszokkal vihették a nézőket Orbán nagy beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd15f77-0b03-44b9-85ec-9cb79b5b8e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kút-tó erdőben lakó emberek fürdeni, egyéb ügyeket intézni mentek a hosszú hétvégén, mire visszaértek, a terület tulajdonosa elbontotta kunyhóikat, az egyikben található értéktárgyaikat is elvitték.","shortLead":"A Kút-tó erdőben lakó emberek fürdeni, egyéb ügyeket intézni mentek a hosszú hétvégén, mire visszaértek, a terület...","id":"20181025_15_hajlektalan_kunyhojat_semmisitettek_meg_a_kispesti_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd15f77-0b03-44b9-85ec-9cb79b5b8e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4cfdd0-efb4-4c8e-9c30-15c8610f64c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_15_hajlektalan_kunyhojat_semmisitettek_meg_a_kispesti_erdoben","timestamp":"2018. október. 25. 20:43","title":"15 hajléktalan kunyhóját semmisítették meg a kispesti erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]