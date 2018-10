Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született. Egyre kevesebb magyar vállal gyereket A Dohány utcai zsinagóga mellett egy lámpaoszlopon kapott helyet Herzl Tivadar miniszobra. Egy biciklis miniszobor is megjelent Budapesten Húszéves a Barátok közt. Tavaly csaknem minden negyedik örökbe fogadható gyerek külföldre került. Magyarországon ugyanis nem kellettek senkinek. Örökbeadás külföldre: a gyereknek szerencse, de jól mutatja a magyar gyerekvédelem csődjét A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen a pénzhiány miatt; tízmilliárdos kártérítéseket fizethet az állam az elhibázott cafeteriareform miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor a Fundamenta lábon lőtt rókája visszaharapott „Apának szeretettel" – áll egy fogvatartottnak küldött levélben, mellette pedig egy fotó. Vagyis csak egy fekete folt. Egy ideje már csak fénymásolatokat kapnak a börtönök lakói. Olvashatatlan fénymásolatot kapnak szeretteik levelei helyett a magyar börtönökben