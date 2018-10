Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszer már megpróbálta, nem sikerült, de most újra belengette indulását, nyitva hagyta a 2020-as indulás lehetőségét.","shortLead":"Egyszer már megpróbálta, nem sikerült, de most újra belengette indulását, nyitva hagyta a 2020-as indulás lehetőségét.","id":"20181029_Hillary_Clinton_Szeretnek_elnok_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc9a329-934d-495b-847c-111f79bd7645","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Hillary_Clinton_Szeretnek_elnok_lenni","timestamp":"2018. október. 29. 11:54","title":"Hillary Clinton: Szeretnék elnök lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába a macskáját.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába...","id":"20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155b7dc-5bf7-4792-9587-5c09463a55e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","timestamp":"2018. október. 29. 19:50","title":"Vajna Tímea beolvasott Hadházy Ákoséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezettel.","shortLead":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi...","id":"20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c2f7-76cb-4062-9daf-26bc764d3039","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","timestamp":"2018. október. 30. 07:31","title":"Újra napirenden a vasárnapi boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett betalálnia.","shortLead":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett...","id":"20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce577bb-6f54-447e-a44c-438132245094","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","timestamp":"2018. október. 28. 18:18","title":"A Barcelona 5-1-re verte a Real Madridot - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt a futballklub stadionja mellett. Egyikük sem élte túl a tragédiát.","shortLead":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt...","id":"20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c813963-68b5-48dc-893a-ebc7dbd16e2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 29. 21:30","title":"Videó készült a Leicester City tulajdonosának tragikus balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","shortLead":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","id":"20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340c1f91-6f51-49c1-9634-530c75289694","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","timestamp":"2018. október. 29. 17:05","title":"Orbán nem tud nem cinikus választ adni a CEU ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]