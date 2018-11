Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát követnek a nemzetek. Megtartották az I. világháború végének századik évfordulója alkalmából rendezett párizsi megemlékezést. ","shortLead":"A pápa szerint az emberiség nem tanul a múltból, Macron francia elnök pedig úgy véli, a befelé fordulással súlyos hibát...","id":"20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97c39e4-16a2-490b-8d9d-04962aa1c87c","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Errol_beszeltek_a_nagy_haboru_vegenek_szazadik_evfordulojan","timestamp":"2018. november. 11. 15:17","title":"Erről beszéltek a „nagy háború” végének századik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","shortLead":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","id":"20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d3906d-b50d-4a4c-840f-43d9cb669629","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","timestamp":"2018. november. 10. 08:38","title":"Ingyen koszt veteránoknak és katonáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik vezette győzelemre csapatát, a Lieferinget az Innsbruck elleni bajnokin.","shortLead":"Szoboszlai Dominik vezette győzelemre csapatát, a Lieferinget az Innsbruck elleni bajnokin.","id":"20181110_mesterharmas_szoboszlai_dominik_osztrak_masodosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f60cc99-f28c-475c-b0dc-91e76f88edb8","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mesterharmas_szoboszlai_dominik_osztrak_masodosztaly","timestamp":"2018. november. 10. 14:52","title":"Triplázott a magyar futball nagy ígérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","shortLead":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","id":"20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9d9ad-6385-4030-83d8-9bd38443fd0e","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","timestamp":"2018. november. 10. 10:19","title":"Szomszédai is segítik a gyengélkedő Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e467cd-7ecf-484d-b66f-3ba8f9c4cd63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a két autónak a sofőrje sok mindenre számított a szembesávban, csak éppen ennyi rendőrre nem.","shortLead":"Ennek a két autónak a sofőrje sok mindenre számított a szembesávban, csak éppen ennyi rendőrre nem.","id":"20181110_a_nap_videoja_tucatnyi_motoros_rendor_miatt_kellett_tolatniuk_a_sort_elozoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e467cd-7ecf-484d-b66f-3ba8f9c4cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145bf11a-eac7-4456-9278-b9947dcc1933","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_a_nap_videoja_tucatnyi_motoros_rendor_miatt_kellett_tolatniuk_a_sort_elozoknek","timestamp":"2018. november. 10. 06:41","title":"A nap videója: tucatnyi motoros rendőr miatt kellett tolatniuk a sort előzőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","shortLead":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","id":"20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc7a4e-6575-41ac-a2e7-762a57389f6a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:56","title":"Tizenegy halálos áldozata van az újabb jordániai áradásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]