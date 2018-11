Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","id":"20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fd556-ad37-4281-9ca6-408e2e708f06","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 19. 19:20","title":"És akkor kezdődik a tél: két megyére is a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","shortLead":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","id":"20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f466f3-91ca-4ee9-98dc-2475c9e0f4b6","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 21:41","title":"Trump átvette a Fehér Ház óriási karácsonyfáját, de mintha nem tetszene neki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","shortLead":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt, az LMP társelnöke kiosztotta Orbánt. ","id":"20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29eb419-9940-46e2-9435-1153356575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Demeter_Orban_a_nemzetkozi_bunozes_reszeve_valt","timestamp":"2018. november. 20. 16:59","title":"Demeter: Orbán a nemzetközi bűnözés részévé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","shortLead":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","id":"20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0812cf5-43db-4c6e-aa93-2be176a63e23","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:06","title":"Amerika nem adott volna menedékjogot Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","shortLead":"A plakett egy pad háttámláján jelent meg, és persze nagy felzúdulást keltett.","id":"20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef091941-4ba1-4e5c-b84c-d6b6477243d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a50df84-a16a-4b9e-9629-aebcd244e8b7","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Szaddam_Huszeinre_emlekezo_tablacska_jelent_meg_Londonban_nem_akarmilyen_felirattal","timestamp":"2018. november. 20. 10:23","title":"Szaddám Huszeinre emlékező tábla jelent meg Londonban, meglepő felirattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"","category":"itthon","description":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","shortLead":"Ambrus Attilát még júniusban állították meg és szondáztatták.","id":"20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535d957-824b-4c00-b7dc-d5529a1da83b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ittas_vezetes_vadat_emeltek_a_Viszkis_ellen","timestamp":"2018. november. 21. 10:18","title":"Ittas vezetés: vádat emeltek a Viszkis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat, az MNB meg is magyarázta, miért nem látnak problémákat a magas inflációval.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat, az MNB meg is magyarázta, miért nem látnak problémákat a magas inflációval.","id":"20181120_Hiaba_no_az_inflacio_Matolcsyek_nem_felnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76337ae4-741f-4f8e-a3f5-28386707c5cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Hiaba_no_az_inflacio_Matolcsyek_nem_felnek","timestamp":"2018. november. 20. 15:08","title":"Hiába nő az infláció, Matolcsyék nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dadf37-05f1-4913-9017-dbaa44f5fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekszerkesztőink megszakértették az űrkutatás legfontosabb kérdéseit, például, hogy miért kell új bolygókra elutazni.","shortLead":"Gyerekszerkesztőink megszakértették az űrkutatás legfontosabb kérdéseit, például, hogy miért kell új bolygókra elutazni.","id":"20181120_De_mire_jo_az_urutazas_es_joe_ha_masik_bolygora_koltozunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89dadf37-05f1-4913-9017-dbaa44f5fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1256d-7add-49fd-93f2-c5e9bdbe17b0","keywords":null,"link":"/elet/20181120_De_mire_jo_az_urutazas_es_joe_ha_masik_bolygora_koltozunk","timestamp":"2018. november. 20. 16:35","title":"Megoldás, ha másik bolygóra költözünk? A gyerekek Hawkinggal értenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]