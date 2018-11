Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen alig 40 százalék készülhet el időre.","shortLead":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen...","id":"20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57210b-6236-4c0d-bdf5-cb76368b7533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","timestamp":"2018. november. 26. 11:28","title":"Az épülő lakások 60 százalékánál kicsúszhatnak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert pedig úgy hívták, hogy Tinódi Lantos Sebestyén, mondta el Nyáry Krisztián. De arról is beszélt a WMN-nek, hogyan őszintétlenek a szerelmeslevelek.","shortLead":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert...","id":"20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420aa401-824d-4c32-aace-aaf48c52b4b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","timestamp":"2018. november. 25. 10:46","title":"Nyáry Krisztián: a szerelmeslevél egyfős közönségnek íródott mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f652acdd-9070-40b3-81a4-e85a6c0daf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1220d3-7851-443d-bc85-524215897a83","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Zsenialisan_trollkodtak_szet_Orban_Brexitvideojat","timestamp":"2018. november. 25. 14:51","title":"Beletrollkodtak Orbán Brexit-videójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f506d28c-e7bd-4499-aad3-51dbeb5658a3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tudományegyetemek változatlanul vezetik a HVG ezen a héten megjelent felsőoktatási rangsorát.","shortLead":"A tudományegyetemek változatlanul vezetik a HVG ezen a héten megjelent felsőoktatási rangsorát.","id":"201847__felsooktatasi_rangsor__diploma_2019__eltero_eselyek__versenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f506d28c-e7bd-4499-aad3-51dbeb5658a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ffa34-c832-464e-bc85-2048c9571803","keywords":null,"link":"/kultura/201847__felsooktatasi_rangsor__diploma_2019__eltero_eselyek__versenyben","timestamp":"2018. november. 25. 08:00","title":"Ismét rangsoroltuk Magyarország kimagasló egyetemeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából 205-210 millió évvel ezelőtt a triász időszakban.","shortLead":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából...","id":"20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27f71c-cff0-4f18-a371-d63e19d4f067","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","timestamp":"2018. november. 25. 10:03","title":"Ez a most megtalált, 9 tonnás állat lehetett az első dinoszauruszok kortársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen tetoválás biztos nem jön szembe minden sarkon!","shortLead":"Ilyen tetoválás biztos nem jön szembe minden sarkon!","id":"20181124_Van_valaki_aki_szeretne_hogy_Orban_Viktor_mindig_mindenhova_kovesse__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5916b7-da06-4dda-8cd9-18c2276861f6","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Van_valaki_aki_szeretne_hogy_Orban_Viktor_mindig_mindenhova_kovesse__foto","timestamp":"2018. november. 24. 22:10","title":"Van valaki, aki szeretné, hogy Orbán Viktor mindig mindenhová kövesse - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f4a99b-3deb-4112-9171-01927b71fdb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a lehűlés, alakul az igazi tél.","shortLead":"Jön a lehűlés, alakul az igazi tél.","id":"20181124_Akar_tiz_centinel_is_tobb_ho_hullhat_szerda_reggelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f4a99b-3deb-4112-9171-01927b71fdb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5da4960-7fca-4e98-a7e4-bffd24562b76","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Akar_tiz_centinel_is_tobb_ho_hullhat_szerda_reggelre","timestamp":"2018. november. 24. 14:50","title":"Akár tíz centinél is több hó hullhat szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","shortLead":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","id":"20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a6c5d-0b49-4fb7-8413-00625fa6ded9","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","timestamp":"2018. november. 24. 21:46","title":"Az eddig veretlen Chelsea-n simán átgyalogolt a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]