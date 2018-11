Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","shortLead":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","id":"20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fad6d-d874-4d05-ac3e-eaf601f512e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 26. 06:12","title":"Új jogviszonyban dolgozhatnak tovább a honvédség civil munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa a magyarországi benzin- és a gázolajárak között – írja vasárnapi elemzésében a Portfolio.hu. A dízel ártöbblete ráadásul tartósan fennmaradhat a következő időszakban.\r

","shortLead":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa...","id":"20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c891f-2a22-4b76-9cb2-26b8bb40bd45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","timestamp":"2018. november. 25. 18:25","title":"Rossz hír a dízeleseknek: tartósan drága maradhat a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","shortLead":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","id":"20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e97d8-1b09-4dc3-8e98-3210585550df","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","timestamp":"2018. november. 26. 14:21","title":"Hadiállapotot vezetnek be Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más városokra is vonatkozik.","shortLead":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más...","id":"20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a579197a-199e-4160-a3b1-ee10d0e44cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","timestamp":"2018. november. 26. 09:32","title":"Országos lehet a plakátadó, Debrecen már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Facebook Messenger a korábbi üzenetváltásokat kezdi el úgy megjeleníteni, mintha azok frissek lennének. A hibát mostanra már orvosolták.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Facebook Messenger a korábbi üzenetváltásokat kezdi el úgy megjeleníteni...","id":"20181127_facebook_messenger_bug_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c7cef6-e5e5-47b9-b4f2-96c45a4e3d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_facebook_messenger_bug_hiba","timestamp":"2018. november. 27. 11:33","title":"Nagyon kellemetlen hiba bukkant fel a Facebook Messengerben – ön is találkozott vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f28071-2ce3-44f7-b37c-bd59c8b68938","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-koreai elnök megmutatta az első fotókat a kiskutyákról, amiknek anyját Észak-Koreából kapták békeajándékként.","shortLead":"A dél-koreai elnök megmutatta az első fotókat a kiskutyákról, amiknek anyját Észak-Koreából kapták békeajándékként.","id":"20181126_Ezek_a_cuki_kiskutyak_vajon_mennyit_tesznek_a_ket_Korea_kozti_bekeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f28071-2ce3-44f7-b37c-bd59c8b68938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f1e554-e77e-4210-9b84-30d701b4e1a2","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ezek_a_cuki_kiskutyak_vajon_mennyit_tesznek_a_ket_Korea_kozti_bekeert","timestamp":"2018. november. 26. 10:21","title":"Ezek a cuki kiskutyák vajon mennyit tesznek a két Korea közti békéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4082b79-e2ac-4359-9f8c-7f6a241deee6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Tipikus esete volt a meg nem értett zseninek, amit ma már szégyell. A zenei kísérletezésekben kifogyhatatlan Lajkó Félix most egy hatfős csapatot gyűjtött maga köré. A zenei gondolkodása még természetesebb lett, a skatulyákat és a besorolásokat viszont még mindig utálja.","shortLead":"Tipikus esete volt a meg nem értett zseninek, amit ma már szégyell. A zenei kísérletezésekben kifogyhatatlan Lajkó...","id":"20181126_Lajko_Felix_Ha_Pesten_laknek_mar_nem_lennek_eletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4082b79-e2ac-4359-9f8c-7f6a241deee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e86efa-7570-4fb0-aa4c-7c8807aae683","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Lajko_Felix_Ha_Pesten_laknek_mar_nem_lennek_eletben","timestamp":"2018. november. 26. 19:30","title":"Lajkó Félix: Ha Pesten laknék, már nem lennék életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]