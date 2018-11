Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","shortLead":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","id":"20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8634f-2e0f-43eb-8a72-7dc1201bb679","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","timestamp":"2018. november. 28. 13:30","title":"Cseles lépést tett az Országgyűlés a bírói függetlenség korlátozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékszik még a magyar kormány által három éve futtatott óriásplakátokra? A Marson még emlékeznek.","shortLead":"Emlékszik még a magyar kormány által három éve futtatott óriásplakátokra? A Marson még emlékeznek.","id":"20181127_nasa_insight_urszonda_mem_nem_veheted_el_a_marsjarok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99904f19-8f24-4ece-8a1e-6d8722e262f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_nasa_insight_urszonda_mem_nem_veheted_el_a_marsjarok_munkajat","timestamp":"2018. november. 27. 19:03","title":"Zseniális magyar mém jött a tegnapi Marsra szállásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai kutató, He Csienkuj azt állítja, hogy nem csak az újszülött, génmódosított ikrek az egyetlenek, akiknél sikeres genetikai beavatkozást végzett. Egy másik anya magzatjának a DNS-ét is manipulálta. ","shortLead":"A kínai kutató, He Csienkuj azt állítja, hogy nem csak az újszülött, génmódosított ikrek az egyetlenek, akiknél sikeres...","id":"20181128_Ujabb_genmodositott_magzattal_terhes_egy_no_Kinaban__allitja_az_emberkiserlettel_vadolt_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eed029-84d3-46f7-8cd9-e732fd39e11b","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ujabb_genmodositott_magzattal_terhes_egy_no_Kinaban__allitja_az_emberkiserlettel_vadolt_orvos","timestamp":"2018. november. 28. 10:24","title":"Újabb génmódosított magzattal terhes egy nő Kínában – állítja az emberkísérlettel vádolt orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

\r

","shortLead":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap...","id":"20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62467660-aa56-4db1-baac-b863be6f38f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Nem érdemes még temetni Andy Vajna filmuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem kérdezheti meg” – ennyi volt a levezető parlamenti elnök, Lezsák Sándor válasza, amikor azt firtatták volna, miért rekesztette be előző éjszaka a parlamentben a „rabszolgatörvény” vitáját.","shortLead":"„Nem kérdezheti meg” – ennyi volt a levezető parlamenti elnök, Lezsák Sándor válasza, amikor azt firtatták volna, miért...","id":"20181129_Lezsak_Sandortol_nem_lehet_megkerdezni_miert_rekesztette_be_az_ulest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3dded1-91f2-4131-a6b0-73d8d11b46e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Lezsak_Sandortol_nem_lehet_megkerdezni_miert_rekesztette_be_az_ulest","timestamp":"2018. november. 29. 16:08","title":"Lezsák Sándortól nem lehet megkérdezni, miért rekesztette be az ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc837b11-0ef2-473c-9588-9ec1e5a635fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény hónapok óta beázik, bár állítólag tavasszal megvolt a javításokra a pénz. ","shortLead":"Az intézmény hónapok óta beázik, bár állítólag tavasszal megvolt a javításokra a pénz. ","id":"20181127_Anoverek_es_terapeutak_takaritanak_a_Budai_Gyermekkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc837b11-0ef2-473c-9588-9ec1e5a635fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a96ee-1f8d-493b-b0b2-0db7d4631d72","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Anoverek_es_terapeutak_takaritanak_a_Budai_Gyermekkorhazban","timestamp":"2018. november. 27. 20:09","title":"A nővérek és terapeuták takarítanak a Budai Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló információk nem megalapozottak, számításaik szerint 150-200 ezernél nem hiányzik több ember a piacról.","shortLead":"Egy parlamenti dokumentum szerint a kormány úgy véli, a sajtóban megjelenő több százezres munkaerőhiányról szóló...","id":"20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41104907-ab3a-40ae-828a-2618048f7f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259be749-58b4-4462-beed-c49754318087","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Kormany_150200_ezer_dolgozo_hianyzik_a_piacrol","timestamp":"2018. november. 29. 09:53","title":"Kormány: 150-200 ezer dolgozó hiányzik a piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]