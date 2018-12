A Volkswagen 2012-ben leplezte le a hetedik generációs aktuális Golfot, ami ugyan még mindig Európa legnépszerűbb új autója, de egy picit már eljárt felette az idő. Ezzel természetesen a gyártó is tisztában van, ennek megfelelően egy ideje már javában fejleszti az utódmodellt, melyről most ezt a skiccet hozta nyilvánosságra:

© VW

A kereskedésekbe 2019 júniusában megékező és nem titkoltan házon belül a napokban leleplezett Skoda Scalával versengő 8-as Golf az előzetes információk alapján hosszabb lesz az elődjénél, a nagyobb tengelytáv pedig minden korábbinál nagyobb beltérrel kecsegtet. A javított aerodinamikájú és 50 kilogrammal csökkentett tömegű új VW Golfból a szokásos benzin- és dízelmotoros alapkiviteleken kívül természetesen GTI sportváltozat is készülni fog.

A leggyengébb GTI is várhatóan 245 lóerős lesz, a GTI Performance kivitel pedig kereken 300 lóerőt szabadít majd rá a kerekekre. Ahogy eddig, úgy a nyolcas Golf GTI-ben is turbóval megfújt négyhengeres benzinmotor teljesít majd szolgálatot. Jó hír továbbá, hogy az új Golf GTI várhatóan nem lesz drágább az elődjénél. Akinek esetleg kevés lenne az új Golf GTI produkciója, az a későbbiekben a Golf R-t is választhatja, melynek 3 literes biturbó motorja állítólag 400 lóerős lesz. (Az alábbi fotón a 7-es Golf GTI TCR látható.)

© VW

Az előzetes információk alapján fedélzeti elektronika fronton a 2020-tól kombi változatban is elérhető 8-as Golf utánamegy a nemrégiben debütált és általunk is alaposan letesztelt szupermodern A-osztályos Mercedesnek. Ennek jegyében az új VW húzómodell várhatóan már alapáron teljesen digitális műszerfallal fog rendelkezni, amelyről szinte teljesen eltűnnek a hagyományos nyomógombok.

Az érintőkijelzők nyomkodásán kívül kézmozdulatokkal, gesztusokkal is vezérelhető az autó, melyből a fejlett hangfelismerés sem hiányzik. Elég annyit kimondani szóban, hogy "fáradt vagyok", mire a fedélzeti számítógép azonnal felajánl egy közeli pihenőhelyet, illetve rákérdez arra, hogy foglaljon-e a közelben szálláshelyet. A mesterséges intelligenciát is használó rendszer hatékonysága folyamatosan javul, vagyis a számítógép tanul a sofőrtől és az utasoktól.

A Volkswagen ezenkívül jelentősen továbbfejleszti a szélvédőre vetítő HUD-ot, illetve beveti az AR technológiás navigációt, mely elmossa a határt a valós és a virtuális tér között. Amennyiben a kocsit időről időre több sofőr is vezeti, az egyes vezetőkhöz saját VW azonosítót lehet hozzárendelni, és ezekkel akár egy okostelefonon is be lehet majd jelentkezni. Ennek hatására pedig mindig a megszokott környezet (kijelzők, üléspozíció, hőmérséklet stb.) fogadja a kocsi bal első ülésében helyet foglalót, akár akkor is, ha adott esetben nem a saját Golfjába ül bele.

Nem mellesleg a 8-as Golf hátsólámpája sem lesz egyszerű.

© VW

