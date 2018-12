Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","shortLead":"A sokkoló alakítás az Oscarig repítheti Kidmant.","id":"20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06891e79-2c6a-4fea-a737-7658f76f260d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20583c-2a95-4b14-b7ca-64a9067b9de0","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Nicole_Kidman_eltiltotta_lanyait_az_uj_filmjetol","timestamp":"2018. december. 12. 12:07","title":"Nicole Kidman eltiltotta lányait az új filmjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz...","id":"20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928206c4-124e-4b00-81c9-5df67c765afd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","timestamp":"2018. december. 12. 15:22","title":"Megnyerte Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre ártalmas. ","shortLead":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre...","id":"20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77282262-a745-403f-8bd0-66cde15dab99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","timestamp":"2018. december. 13. 21:33","title":"Megvizsgáltak 13 slime-ot, és aggasztó dolog derült ki: a felük veszélyes anyagot tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DuckDuckGo nevű keresőmotor szakemberek a nyár közepén végeztek egy kísérletet, hogy megnézzék, a Google mennyire tartja véleménybuborékban a felhasználókat. A nemrég publikált tanulmányuk szerint sokkal jobban, mint azt eddig gondolták.","shortLead":"A DuckDuckGo nevű keresőmotor szakemberek a nyár közepén végeztek egy kísérletet, hogy megnézzék, a Google mennyire...","id":"20181212_google_keresesi_talalatok_duckduckgo_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db445b-37e3-4d76-8775-cdfe84b19b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_keresesi_talalatok_duckduckgo_felmeres","timestamp":"2018. december. 12. 12:03","title":"Jól van ez így? Akkor is megjegyez minket a Google, ha kijelentkezünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő, a közpénzek elköltésében is – olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő...","id":"20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b8b011-589a-466d-9255-df91080434eb","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","timestamp":"2018. december. 13. 16:34","title":"Stadionországban a győzelem számít, a NER vállalkozói már győztesnek érezhetik magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai Bence párbeszédes politikus, aki végig élőzte a mai botrányos ülést.","shortLead":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai...","id":"20181212_tordai_interju_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72cfcf-d487-4116-a3d8-91b3dc7be3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_tordai_interju_parlament","timestamp":"2018. december. 12. 17:35","title":"Tordai Bence: Már nem elég a politikai harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt követő tüntetés után. Percről percre tudósítás.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt...","id":"20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a7603-3c1a-4090-9398-30fd62820854","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","timestamp":"2018. december. 13. 10:27","title":"Kormányinfó: Törvénytelen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]