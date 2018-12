Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt a MÁV-Start.","shortLead":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt...","id":"20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87df826-983b-4ef1-9fbf-6a989c8c89b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","timestamp":"2018. december. 17. 13:37","title":"Újabb emeletes vonatokat vett a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","shortLead":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","id":"20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceba3fe-dc31-4e9a-83a0-b00f8abaa2de","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","timestamp":"2018. december. 17. 16:23","title":"Indul az újabb plakátkampány, most épp 1,7 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem állapított meg a GVH jogsértést, de így is több millió forintot térít vissza RED VitaMAX-előfizetőinek a Vodafone.","shortLead":"Nem állapított meg a GVH jogsértést, de így is több millió forintot térít vissza RED VitaMAX-előfizetőinek a Vodafone.","id":"20181218_Megegyezett_a_Vodafone_a_GVHval_tobb_millio_forintot_fizet_vissza_az_ugyfeleknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5c3469-700b-45f7-ba09-1ebaea65cfdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Megegyezett_a_Vodafone_a_GVHval_tobb_millio_forintot_fizet_vissza_az_ugyfeleknek","timestamp":"2018. december. 18. 15:42","title":"Megegyezett a Vodafone a GVH-val, több millió forintot fizet vissza az ügyfeleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f1afa-56ec-4d70-887a-82bec19c7233","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó szerint a különleges ajtómegoldásnak köszönhetően minden korábbinál könnyebb az autóba történő be- és kiszállás.","shortLead":"A gyártó szerint a különleges ajtómegoldásnak köszönhetően minden korábbinál könnyebb az autóba történő be- és...","id":"20181218_valami_amerika_szettarulkozo_ajtokkal_tamad_a_lincoln_luxuslimuzin_felhet_az_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f1afa-56ec-4d70-887a-82bec19c7233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f05cbf-a60d-4d1b-bc6c-3cb8ee4c4410","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_valami_amerika_szettarulkozo_ajtokkal_tamad_a_lincoln_luxuslimuzin_felhet_az_sosztaly","timestamp":"2018. december. 18. 11:21","title":"Valami Amerika: széttárulkozó ajtókkal támad a Lincoln luxuslimuzin, félhet az S-osztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon működött a rendszer. ","shortLead":"Nem nagyon működött a rendszer. ","id":"20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668b319b-8e89-452f-9d10-78b04d7af569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794093af-6714-4c06-9e7e-5bf09251391f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Sipalyara_iranyitotta_a_GPS_ket_magyar_autojat_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 17. 14:53","title":"Sípályára irányította a GPS két magyar autóját Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7295b08b-2c11-4960-bb43-1f095ffef715","c_author":"Farkas Zoltán","category":"velemeny","description":"A züllesztés mára minden korábbinál tágabb értelmet nyert: miért ne nyomjuk el azt, akit lehet.","shortLead":"A züllesztés mára minden korábbinál tágabb értelmet nyert: miért ne nyomjuk el azt, akit lehet.","id":"20181217_Farkas_Zoltan_A_kiszamithatosag_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7295b08b-2c11-4960-bb43-1f095ffef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd72822c-aa5e-4a83-9118-ef8002338a21","keywords":null,"link":"/velemeny/20181217_Farkas_Zoltan_A_kiszamithatosag_eve","timestamp":"2018. december. 17. 14:25","title":"Farkas Zoltán: A züllesztés éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","shortLead":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","id":"20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d57fef-a3e4-4f27-931e-fa1cb7bd6647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 17. 14:55","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f45706-6a09-4a8a-ba41-cd66b79cc674","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A nyugat-európai gazdasági fejlődés hatására a magyar bérek is folyamatosan növekednek. Éppen ezért ennek a tényezőnek már nincs akkora megtartó ereje, így a munkavállalók olyan, korábban másodlagosnak számító szempontok alapján válogatnak az állások között, ami megbecsülést és extra biztonságot nyújt számukra és családjuk számára – derül ki a kutatásokból.","shortLead":"A nyugat-európai gazdasági fejlődés hatására a magyar bérek is folyamatosan növekednek. Éppen ezért ennek a tényezőnek...","id":"generali_20181217_Mar_nemcsak_a_jo_bert_de_a_megbecsulest_es_a_torodest_is_keresik_a_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f45706-6a09-4a8a-ba41-cd66b79cc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3716057-d9d2-44f6-a251-55d752d7492c","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181217_Mar_nemcsak_a_jo_bert_de_a_megbecsulest_es_a_torodest_is_keresik_a_munkavallalok","timestamp":"2018. december. 18. 20:30","title":"Már nemcsak a jó bért, de a megbecsülést és a törődést is keresik a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"}]