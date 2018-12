© Használtautó.hu

A Polski Fiat 125p egy középkategóriás autó, mely a lengyel FSO gyártósorain készült 1967 és 1991 között. Az orosz Ladákhoz hasonlóan az olasz Fiat 125-ös alapjaira épülő modellből közel 1,5 millió példány készült, napjainkban azonban már szinte alig látni a hazai utakon ilyen lengyel szedánokat. Mi viszont most találtunk egy kiváló állapotban lévő hazai példányt , melyet Ózdon kínálnak eladásra:

A mindössze 87 ezer kilométert futott autó 1989-ben hagyta el a gyárat, vagyis "személyében" egy kései Nagypolszkihoz van szerencsénk. A jövőre akár oldtimer vizsgára is elvihető autóban a nagyobbik motor található: az 1,5 literes benzinmotor 75 lóerős teljesítményű, és egy négyfokozatú kéziváltón keresztül hajtja meg a hátsó kerekeket. A kombiként is gyártott típust korábban 1,3 literes 60 lóerős motorral is szerelték, illetve az utolsó időkben ötsebességes váltóval is rendelhető volt.

© Használtautó.hu

Az első tulajdonos által hirdetett autó érvényes magyar okmányokkal rendelkezik, árát pedig alaposan megkérik. Az árcédulán konkrétan 1,5 millió forintos összeg olvasható, így jelen pillanatban ez hazánk legdrágább eladó Polski Fiat 125p-je.

© Használtautó.hu

© Használtautó.hu

© Használtautó.hu

