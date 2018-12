Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7f5d43-5648-4051-bc04-34a402f6580d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új típusú rakéta neve: Avantgard.\r

\r

","shortLead":"Az új típusú rakéta neve: Avantgard.\r

\r

","id":"20181226_Akkor_mostantol_az_oroszok_a_vilag_barmely_pontjara_lohet_raketat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7f5d43-5648-4051-bc04-34a402f6580d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497df960-e32a-4bdd-880a-338525421c2b","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Akkor_mostantol_az_oroszok_a_vilag_barmely_pontjara_lohet_raketat","timestamp":"2018. december. 26. 15:58","title":"Akkor mostantól az oroszok a világ bármely pontjára lőhetnek rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","shortLead":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","id":"20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a2121-1027-4e81-8a2e-d08fc78d5b94","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","timestamp":"2018. december. 27. 06:50","title":"Továbbra sincs jól Sas József, de lesz szilveszteri kabaré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","shortLead":"Otthagyta a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselőcsoportját Székely Sándor. Függetlenként dolgozik tovább.","id":"20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c544de37-d33a-44ca-b7b1-1cb904b0532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba403f3-3e81-411c-b14b-56e470673529","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_demokratikus_koalicio_dk_szekely_sandor_kilepes_parlament_ellenzeki_politikus","timestamp":"2018. december. 27. 15:25","title":"Kilépett a DK frakciójából az egyik képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3a5c6a-448b-41ea-b143-668c54f7389f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. ","shortLead":"A férfit karácsony napján tűnt el, hajókkal és helikopterekkel is keresték, de hiába. ","id":"20181227_A_tengerbe_zuhanhatott_egy_eloadomuvesz_a_vilag_legnagyobb_oceanjaro_hajojarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3a5c6a-448b-41ea-b143-668c54f7389f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a78c3f-7885-4cb1-a132-1692a76cad5e","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_tengerbe_zuhanhatott_egy_eloadomuvesz_a_vilag_legnagyobb_oceanjaro_hajojarol","timestamp":"2018. december. 27. 17:06","title":"A tengerbe zuhanhatott egy előadóművész a világ legnagyobb óceánjáró hajójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem „tele pofával”.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem...","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e170cf-a9e0-4fd1-b74a-42f7864294cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","timestamp":"2018. december. 27. 19:54","title":"Kovács Zoltán: Nagy Imre unokájának nincs igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e6dba-3289-4250-bbea-288de3684a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Setup for Amazon Alexa nemcsak, hogy átjutott az Apple szigorú szűrőjén, de a toplistákba is bekerült az alkalmazás.","shortLead":"A Setup for Amazon Alexa nemcsak, hogy átjutott az Apple szigorú szűrőjén, de a toplistákba is bekerült az alkalmazás.","id":"20181227_apple_app_store_setup_for_amazon_alexa_atveres_scam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847e6dba-3289-4250-bbea-288de3684a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4328a4-c517-4b45-ada1-f3cf01c2960e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_apple_app_store_setup_for_amazon_alexa_atveres_scam","timestamp":"2018. december. 27. 17:03","title":"Még az Apple-t is átverte az alkalmazás, ami az Amazon okoshangszórójához \"való\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042d97b-27fa-4c92-a275-e7ede868ce8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr sérült meg könnyebben. ","shortLead":"Egy rendőr sérült meg könnyebben. ","id":"20181227_Kisebb_pokolgep_robbant_Athen_belvarosaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b042d97b-27fa-4c92-a275-e7ede868ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfbe49e-d41f-4beb-8459-1c7cb7b5bf81","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Kisebb_pokolgep_robbant_Athen_belvarosaban","timestamp":"2018. december. 27. 08:44","title":"Kisebb pokolgép robbant Athén belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám Állam terrorszervezet harcosaitól született hat gyermeknek és anyjaiknak a hazaszállítása érdekében, akiket a kurdok által uralt észak-szíriai területeken tartanak fogva egy táborban.\r

\r

","shortLead":"Kötelezte egy belga bíróság szerdán a belga kormányt arra, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak az Iszlám...","id":"20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daaee96-5803-4dfa-b35e-4409af12ea49","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Egy_belga_birosag_elrendelte_az_Iszlam_Allam_harcosai_hat_gyerekenek_a_hazatelepiteset","timestamp":"2018. december. 26. 18:07","title":"Egy belga bíróság elrendelte az Iszlám Állam harcosai hat gyerekének a hazatelepítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]