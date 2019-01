Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan elintézheti. ","shortLead":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan...","id":"20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87389134-9f90-4e3e-ad9a-7155086939c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","timestamp":"2018. december. 30. 15:46","title":"Még hétfőn is dönthetnek adózási formájukról a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","shortLead":"A Lamborghini is megcsinálta a maga karácsonyi kisfilmjét, amivel persze nem csak a gyerekeket veszik le a lábukról. ","id":"20181230_lamborghini_karacsony_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d97a598-1234-4cc8-abd6-2802c9d74750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e24ac3-fdaf-455b-9a45-3a76613949ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_lamborghini_karacsony_video","timestamp":"2018. december. 30. 10:26","title":"Ha minden Lamborghini elfogy a játékboltban, csak egy megoldás marad - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167b63d-a81c-4857-b5d8-1a1d06751642","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Csak akkor festett, amikor kedve tartotta, mert sokkal inkább érdekelte a világ felfedezése. Leonardo da Vinci új életrajza kapcsán a fordítóval beszélgettünk. ","shortLead":"Csak akkor festett, amikor kedve tartotta, mert sokkal inkább érdekelte a világ felfedezése. Leonardo da Vinci új...","id":"201847__leonardo_atudos__aortabillentyu__surlodasi_egyutthato__egy_zseni_egy_zseni_boncolgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4167b63d-a81c-4857-b5d8-1a1d06751642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1ae9a6-2bbf-41f9-9aec-41afdeebdaf6","keywords":null,"link":"/kultura/201847__leonardo_atudos__aortabillentyu__surlodasi_egyutthato__egy_zseni_egy_zseni_boncolgatasa","timestamp":"2018. december. 30. 18:00","title":"Hétszáz oldalas könyvben írták meg, mi járt a zseniális Leonardo koponyájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is kijutnak a first ladyknek. Legutóbb Michelle Obama mesélt erről, de aligha akadt first lady a világon, aki ezeket megúszta volna.","shortLead":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is...","id":"201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ab427-2e84-4abe-9349-ab616cf3fd19","keywords":null,"link":"/elet/201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","timestamp":"2018. december. 31. 10:00","title":"Elnökfeleségek: szerepálmok és szerepzavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják, a fejlődő országokban építik a duzzasztókat.","shortLead":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják...","id":"201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf412507-add2-4ccc-a5f0-55ae7214d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","timestamp":"2018. december. 30. 14:00","title":"A nagy vízi erőműveknek nincs jövőjük, de Kínában ezt még nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt történész, hogy a magyarok miért nem gyászolták a Monarchiát, és miért támogatták a forradalmakat. ","shortLead":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt...","id":"201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279b136d-d846-4805-8766-57772f9f3b1d","keywords":null,"link":"/itthon/201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","timestamp":"2018. december. 30. 11:30","title":"\"Károlyi Mihály normál körülmények között sem lehetett volna sikeres államférfi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]