Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b18531a-ada5-44c8-914c-b1698080c780","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Száműznék a magyar diákokban „kisebbrendűségi érzést” keltő részeket a történelemoktatásból a kormánypárt politikusai.","shortLead":"Száműznék a magyar diákokban „kisebbrendűségi érzést” keltő részeket a történelemoktatásból a kormánypárt politikusai.","id":"201851__tortenelemtanitas__fidesz_modi__hazafias_neveles__minden_maskent_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b18531a-ada5-44c8-914c-b1698080c780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a200e420-1de3-4997-b7fb-3ba132d39ca6","keywords":null,"link":"/itthon/201851__tortenelemtanitas__fidesz_modi__hazafias_neveles__minden_maskent_volt","timestamp":"2019. január. 01. 17:30","title":"Minden másként volt? - jön a Fidesz-magyar történelemóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95ce0da-7bcb-4782-93a4-58653c63b3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mi történt. ","shortLead":"A rendőrség arról egyelőre nem közölt semmit, hogy mi történt. ","id":"20190102_Talaltak_egy_holttestet_az_M3as_Budapestrol_kivezeto_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95ce0da-7bcb-4782-93a4-58653c63b3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4da05e-bd6c-4a12-a253-73eeb4203a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Talaltak_egy_holttestet_az_M3as_Budapestrol_kivezeto_oldalan","timestamp":"2019. január. 02. 05:38","title":"Találtak egy holttestet az M3-as Budapestről kivezető oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","shortLead":"A diplomata és családja állítólag \"biztonságos helyen\" vannak.","id":"20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfad878-9952-4803-8e75-d82fbe0bf334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677fd932-c71a-4d55-90d9-77a413429036","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Menedekkerelmet_nyujtott_be_Olaszorszagban_EszakKorea_nagykovete","timestamp":"2019. január. 03. 09:36","title":"Menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban Észak-Korea nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A NAV 250 tonna szóját foglalt le a cégnél. ","shortLead":"A NAV 250 tonna szóját foglalt le a cégnél. ","id":"20190102_Tobb_szazmillionyi_adot_nem_fizetett_be_egy_szojaimportor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7861e713-6174-4d90-b54f-9bf5246fc53a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Tobb_szazmillionyi_adot_nem_fizetett_be_egy_szojaimportor","timestamp":"2019. január. 02. 09:27","title":"Több százmilliónyi adót nem fizetett be egy szójaimportőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","shortLead":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","id":"20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62f751f-0a84-4f2d-bdcb-534a4961df81","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","timestamp":"2019. január. 02. 05:20","title":"Erős hidegfront vonul át, havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6f66a6-c9b2-416c-9991-2be1f5c3f02f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves színész ezúttal zenél és énekel, így köszönti követőit.","shortLead":"A 81 éves színész ezúttal zenél és énekel, így köszönti követőit.","id":"20190102_Anthony_Hopkins_egy_ukulelevel_inditja_az_evet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6f66a6-c9b2-416c-9991-2be1f5c3f02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31d4f75-f9af-4f31-a7b7-c106d3b50514","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Anthony_Hopkins_egy_ukulelevel_inditja_az_evet__video","timestamp":"2019. január. 02. 13:43","title":"Anthony Hopkins egy ukulelével indítja az évet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","shortLead":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","id":"20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3a0c42-c754-439d-9fae-4eda252e66c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","timestamp":"2019. január. 02. 20:07","title":"Semmi nem lett Orbán nagy sajtótájékoztatós ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]