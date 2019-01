Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","shortLead":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","id":"20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5c6688-f7d4-4ecd-9aaf-d183683391f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 04. 11:52","title":"Pár ezer forinttal emelik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban azt állította, hogy a város számára a legfontosabb.","shortLead":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban...","id":"20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888852d-224f-4a9d-8329-f5ad7c3eedd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 04. 11:28","title":"Migránspárti, magyarellenes, Soros embere – plakátkampány indult Márki-Zay ellen Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek szerint az állam rövid idő alatt próbált meg jó könyveket piacra dobni, de ez nagyon nem sikerült.","shortLead":"A megkérdezettek szerint az állam rövid idő alatt próbált meg jó könyveket piacra dobni, de ez nagyon nem sikerült.","id":"20190104_Gyenge_minoseguek_az_allami_tankonyvek_a_pedagogusok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bed1c6-f61e-4d54-aa13-42b86c2e7e19","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Gyenge_minoseguek_az_allami_tankonyvek_a_pedagogusok_szerint","timestamp":"2019. január. 04. 07:36","title":"Gyenge minőségűek az állami tankönyvek a pedagógusok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","shortLead":"A demonstrációt Rig Lajos szervezi, de felszólal Mesterházy Attila is. ","id":"20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ab1174-fead-4ec2-a8d4-8a5492b3c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493326a-302e-40c4-8701-419a95ba2e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egyutt_tuntet_Tapolcan_a_Jobbik_es_az_MSZP_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 08:47","title":"Együtt tüntet Tapolcán a Jobbik és az MSZP a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte ott senkinek nincs ilyesmire szüksége.","shortLead":"Szerinte ott senkinek nincs ilyesmire szüksége.","id":"20190104_Trump_nem_erti_mi_ertelme_konyvtarat_epiteni_Afganisztanban_ezert_beszolt_az_indiai_miniszterelnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3c238-f0be-4a1e-b7ba-c25d1118e1f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Trump_nem_erti_mi_ertelme_konyvtarat_epiteni_Afganisztanban_ezert_beszolt_az_indiai_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. január. 04. 10:26","title":"Trump nem érti, mi értelme könyvtárat építeni Afganisztánban, ezért beszólt az indiai miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","id":"20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4215c44-3dfe-44fb-9d1a-b77f62ddcc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:09","title":"Kötelező lett Csehországban, hogy az el nem adott élelmiszerek a rászorulókhoz kerüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fec6fc-8f6b-4056-960a-fe6ecde94832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy dél-koreai képviselő azt állítja, elhagyták az olasz diplomáciai képviseletet, az olasz kormány viszont arról sem tud, hogy a férfi menedékjogért folyamodott volna.","shortLead":"Egy dél-koreai képviselő azt állítja, elhagyták az olasz diplomáciai képviseletet, az olasz kormány viszont arról sem...","id":"20190104_Felesegevel_egyutt_eltunt_az_EszakKoreai_diplomata_aki_menedekkerelmet_nyujtott_be_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31fec6fc-8f6b-4056-960a-fe6ecde94832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c948d880-dcf8-435b-9030-198288f8f681","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Felesegevel_egyutt_eltunt_az_EszakKoreai_diplomata_aki_menedekkerelmet_nyujtott_be_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 05:26","title":"Feleségével együtt eltűnt az észak-koreai diplomata, aki menedékkérelmet nyújtott be Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És nem is keveset: a csúcson 113 milliárd ment látványsportokra, ettől az évtől azonban már legfeljebb 50 milliárdot lehet jóváhagyni. ","shortLead":"És nem is keveset: a csúcson 113 milliárd ment látványsportokra, ettől az évtől azonban már legfeljebb 50 milliárdot...","id":"20190104_Orban_varatlanul_lefaragott_a_sportra_koltheto_taopenzekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f490e34-66d6-40e9-804f-7c0dc4143c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Orban_varatlanul_lefaragott_a_sportra_koltheto_taopenzekbol","timestamp":"2019. január. 04. 09:46","title":"Orbán váratlanul lefaragott a sportra költhető tao-pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]