Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","shortLead":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","id":"20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f40eb7a-7d07-4ffc-b194-0696b1f0e050","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","timestamp":"2019. január. 09. 14:53","title":"64 magyart mentettek ki egy osztrák síterepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben. Félreértés ne essék, nem civilizációs betegségről van szó. ","shortLead":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros...","id":"20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3bc6f-6f37-4cbe-b4d2-ba71b0e1eccd","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","timestamp":"2019. január. 09. 11:02","title":"Egyre több óvodás szenved az 1-es típusú cukorbetegségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de egy felturbózott laptopot is előhúzott a kalapból.","shortLead":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de...","id":"20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baea9c2-8ef8-45ca-8e4c-443013a1bf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","timestamp":"2019. január. 09. 16:03","title":"Bivalyerős laptoppal jelentkezett a Razer, jött egy pazar monitor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James Duckworth-t, ezzel bejutott a legjobb 16 közé a sydney-i tenisztorna 589 680 dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James...","id":"20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d2f22-a267-4ad5-84f2-e0be76bbea4f","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","timestamp":"2019. január. 08. 10:19","title":"Fucsovics nyolcaddöntős Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","shortLead":"Az ujgur kisebbséget sújtja leginkább.","id":"20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2186d1-9a1e-4094-93bc-bf38b233bba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5dee6-b724-4f6c-8914-a4daec54a4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Egy_amerikai_elemzo_ujsag_szerint_Kinaaban_is_terjed_a_muszlimellenesseg","timestamp":"2019. január. 08. 21:56","title":"Egy amerikai külpolitikai lap szerint Kínában is terjed a muszlimellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vele és egy másik időskorú sértettel hitelt vetetett fel, internetszolgáltatást köttetett be, de tartozásait soha nem adta meg.","shortLead":"Vele és egy másik időskorú sértettel hitelt vetetett fel, internetszolgáltatást köttetett be, de tartozásait soha nem...","id":"20190109_Idos_Alzheimerkorban_szenvedo_ismeroset_hasznalta_ki_a_kaposvari_csalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a252e92-b040-41ef-8480-d59816c64196","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Idos_Alzheimerkorban_szenvedo_ismeroset_hasznalta_ki_a_kaposvari_csalo","timestamp":"2019. január. 09. 07:30","title":"Idős, Alzheimer-kórban szenvedő ismerősét használta ki a kaposvári csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig viselni. ","shortLead":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig...","id":"20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4a2b78-6b85-4014-a4a4-a6fd06ad26da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 17:03","title":"Nehezen alszik el? Ez a sisak segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]