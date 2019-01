Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Egyesek a bűnügyek megoldásának forradalmi eszközeként, mások adatvédelmi szempontból különösen aggályos fejleményként értékelik, hogy a rend őrei egyre többször kutakodnak genetikai adatbázisokban.","shortLead":"Egyesek a bűnügyek megoldásának forradalmi eszközeként, mások adatvédelmi szempontból különösen aggályos fejleményként...","id":"201903__nyomozas_agenadatbankban__arulkodo_rokonok__adatvedelem__nem_esik_messze_acsaladfajatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859ddd-a11b-47c0-95d9-42142e660ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/201903__nyomozas_agenadatbankban__arulkodo_rokonok__adatvedelem__nem_esik_messze_acsaladfajatol","timestamp":"2019. január. 20. 12:00","title":"Nyomozás a génadatbankban: forradalom vagy totális indiszkréció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövei Róbertet keresték.","shortLead":"Lövei Róbertet keresték.","id":"20190120_Eltunt_egy_ferfi_a_VII_keruletbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f093398f-5c7a-4cc6-aadb-f7b59b09b075","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Eltunt_egy_ferfi_a_VII_keruletbol","timestamp":"2019. január. 20. 08:46","title":"Eltűnt egy férfi a VII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai bajnokságán a BOK csarnokban.","shortLead":"Márton Anita 17,22 méteres eredménnyel nyerte meg a női súlylökők versenyét szombaton, Budapest régió nyílt atlétikai...","id":"20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95747f06-9029-48ee-8948-1e64970e8899","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Hat_honap_kenyszerszunet_utan_gyozelemmel_tert_vissza_a_magyar_atletika_csillaga","timestamp":"2019. január. 19. 16:15","title":"Hat hónap kényszerszünet után győzelemmel tért vissza a magyar atlétika csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","shortLead":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","id":"20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664bdcbb-d8c8-4727-8f21-dee9e0815349","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","timestamp":"2019. január. 20. 21:11","title":"Lékai Máté legjobb napja: \"Nyertünk és apa lettem!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","shortLead":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","id":"20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11729e-c289-466a-b97b-747fc37d0658","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","timestamp":"2019. január. 20. 08:06","title":"Megérkezett a havazás az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","shortLead":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","id":"20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d8f2f-3aa2-4de6-92af-5708892fd9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. január. 21. 11:53","title":"Az MSZP ügyvédje képviseli Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szombati rendezvényen Budapesten.","shortLead":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta...","id":"20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be6497-8fa8-408e-89cd-bb4aa7637da3","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","timestamp":"2019. január. 20. 09:30","title":"HPV elleni oltás: a kormány a fiúkat is beoltatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","shortLead":"Tizenkét embert lelőttek az elmúlt egy hétben a zimbabwei rendőrök és katonák, legalább hatszáz tüntetőt fogva tartanak.","id":"20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81b2251-5488-49c9-b606-abcc3e1cfe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d8f45-c10d-46df-b961-b312081ed6a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Ez_csak_izelito_volt_abbol_ami_ezutan_jon__uzente_a_zimbabwei_elnok_miutan_a_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Ez csak ízelítő volt abból, ami ezután jön – üzente a zimbabwei elnök, miután a tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]