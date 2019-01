Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem lehet majd ott, pedig a szereplésével készült Roma című filmet tíz kategóriában is jelölték.","shortLead":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem...","id":"20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c68ebe8-6e27-43ef-a533-d9f00eff3f09","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","timestamp":"2019. január. 24. 14:40","title":"Nem engedik be az Egyesült Államokba a 10-szeresen Oscar-esélyes film mexikói szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","shortLead":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","id":"20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9dbeb-31f4-4684-b11a-f5f91dd264c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Drámai videón a IX. kerületi, halálos kollégiumtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f62f35-a7a1-4d2d-a7c8-0b802dbafd1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges alkalmazással rukkolt elő nemrég a szépségálpolási termékeket gyártó Olay: a mesterséges intelligencia segítségével bárkiről megmondják egy szelfi alapján, hogy hogyan néz majd ki 20 év múlva. Vagy legalábbis hogyan nézhet majd ki.","shortLead":"Különleges alkalmazással rukkolt elő nemrég a szépségálpolási termékeket gyártó Olay: a mesterséges intelligencia...","id":"20190124_olay_future_you_simulation_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f62f35-a7a1-4d2d-a7c8-0b802dbafd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f1fed-b0a6-4d64-9f0b-dc1d91e2e027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_olay_future_you_simulation_applikacio","timestamp":"2019. január. 24. 08:03","title":"Megnézné, hogy fog kinézni 20 év múlva? Ez az program majd megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint ezek a programok pénzmosásra és az adóelkerülésre is lehetőséget adnak, továbbá nem eléggé átláthatóak. ","shortLead":"Az EB szerint ezek a programok pénzmosásra és az adóelkerülésre is lehetőséget adnak, továbbá nem eléggé átláthatóak. ","id":"20190123_Brusszel_figyelmeztet_a_letelepedesi_kotvenyek_veszelyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97b212a-e78a-4e27-a4b6-5e668b045ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Brusszel_figyelmeztet_a_letelepedesi_kotvenyek_veszelyesek","timestamp":"2019. január. 23. 14:41","title":"Brüsszel figyelmeztet: a letelepedési kötvények veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","shortLead":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","id":"20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d494d93-409f-4a47-b712-1c735072f47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","timestamp":"2019. január. 24. 07:17","title":"Nem a dolgozók, a kormány a legnagyobb nyertese a minimálbér emelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly februári újságíró-gyilkosság egyik gyanúsítottja, a rendőrség szerint annak közvetlen megrendelője – jelentette rendőrségi közlésre hivatkozva a TASR szlovák hírügynökség.","shortLead":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly...","id":"20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88a8d9-67c3-4e6f-8733-04cc6fb3bec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","timestamp":"2019. január. 24. 13:39","title":"Más gyilkosságot is megrendelhetett a Kuciak-ügy gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]