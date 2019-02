Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","shortLead":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","id":"20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a5acf-e245-4419-af3f-0c5e41837b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","timestamp":"2019. február. 05. 08:21","title":"Itt a Lidl-Auto, már kocsikat is kínál a német diszkont üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7eaeb8-1e9e-45db-9cee-1d532a78a206","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A ma kihasználatlan területen felszámolják az illegális hulladékot, parkot alakítanak ki.","shortLead":"A ma kihasználatlan területen felszámolják az illegális hulladékot, parkot alakítanak ki.","id":"20190205_Parkka_alakitjak_a_KobanyaKispest_melletti_Kiserdot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7eaeb8-1e9e-45db-9cee-1d532a78a206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a840788e-d716-4a41-bd36-4bb82f0edbd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Parkka_alakitjak_a_KobanyaKispest_melletti_Kiserdot","timestamp":"2019. február. 05. 12:28","title":"Parkerdővé alakítják a Kőbánya-Kispest melletti Kiserdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak. A munkavállalók fizetése ettől egyáltalán nem nőtt, hanem helyenként csökkent is.\r

","shortLead":"Egy hónapja léptek életbe a cafeteria változtatások, de még nem egyértelmű, volt-e értelme az átalakításnak.","id":"20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd2c1c0-5af1-48fa-9fc4-62f9ee10847a","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Nem_nott_a_munkavallalok_fizetese_es_van_aki_kevesebbet_visz_haza_a_cafeteria_atalakitasa_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 13:58","title":"Nem nőtt a munkavállalók fizetése, és van, aki kevesebbet visz haza a cafeteria átalakítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58fc7d-2c6f-4f6d-9f7c-2b00deff8a21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meghalt Matti Nykänen, a finnek négyszeres olimpiai bajnok síugrója.","shortLead":"Meghalt Matti Nykänen, a finnek négyszeres olimpiai bajnok síugrója.","id":"20190204_Meghalt_Matti_Nykanen_negyszeres_olimpiai_bajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb58fc7d-2c6f-4f6d-9f7c-2b00deff8a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550303fd-38ce-458c-ba1b-2678bb72b338","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Meghalt_Matti_Nykanen_negyszeres_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. február. 04. 11:54","title":"Meghalt Matti Nykänen négyszeres olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat az az új 3D-s nyomtatási eljárás, amelyet a Kaliforniai Egyetem kutatói fejlesztettek ki. ","shortLead":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat...","id":"20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84885-09fd-4718-a033-308b87258ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","timestamp":"2019. február. 04. 10:03","title":"Felejtse el a 3D-nyomtatást, a Replikátor sokkal nagyobb durranás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","shortLead":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","id":"20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab80769-2435-421e-b68d-3412ac61d681","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","timestamp":"2019. február. 06. 07:17","title":"12,5 hektárnyi erdőt fognak kiirtani a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt üzente: senki ne szomorkodjon.","shortLead":"Azt üzente: senki ne szomorkodjon.","id":"20190205_Bochkor_Gabor_folytatja_csak_meg_nem_vilagos_hol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3c2013-9377-45f9-89c6-be262dde9d9f","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Bochkor_Gabor_folytatja_csak_meg_nem_vilagos_hol","timestamp":"2019. február. 05. 09:22","title":"Bochkor Gábor folytatja, csak még nem világos, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolsonarót még szeptemberben késelték meg egy kampányrendezvényen, emiatt kellett most megműteni. ","shortLead":"Bolsonarót még szeptemberben késelték meg egy kampányrendezvényen, emiatt kellett most megműteni. ","id":"20190204_Az_intenziven_kezelik_az_uj_brazil_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c5c092-6f6a-4bd1-b489-a9b1c0a1640b","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Az_intenziven_kezelik_az_uj_brazil_elnokot","timestamp":"2019. február. 04. 21:27","title":"Az intenzíven kezelik az új brazil elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]