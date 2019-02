Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai szakkiállítás színfalai mögött FBI-ügynökök titkos akciót hajtottak végre a Huawei ellen. Az ügy hátterében egy új, a telefonok kijelzőit sokkal ellenállóbbá tévő üvegtechnológia áll, amelyet a kínai óriás állítólag megpróbált az Egyesült Államokból kilopni.","shortLead":"Krimibe illő történetről adott hírt a Bloomberg, amely szerint a január eleji Las Vegas-i CES technológiai...","id":"20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3db1ed-83c2-4208-9c91-444714e493be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0537b435-738d-44ee-99e8-7cff2467e7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_huawei_akhan_semiconductor_fbi_akcio_mobilkepernyo_uveg_szabadalomsertes","timestamp":"2019. február. 05. 11:33","title":"Egy hamburgerezőben zajlott fedett FBI-akció a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","shortLead":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","id":"20190205_kamionbaleset_belsobarand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1a955b-5ea7-4a7b-82ae-e881ed5cc0b1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190205_kamionbaleset_belsobarand","timestamp":"2019. február. 05. 12:33","title":"Súlyos baleset a 63-ason, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők szerint ha a követelmény már most életbe lépne, a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be felsőoktatási intézménybe.\r

","shortLead":"Szakértők szerint ha a követelmény már most életbe lépne, a jelentkezők negyven százaléka nem kerülne be felsőoktatási...","id":"20190205_Csuszhat_a_kotelezo_nyelvvizsga_bevezetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63022c94-e189-4a5b-b05a-e06daf166318","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Csuszhat_a_kotelezo_nyelvvizsga_bevezetese","timestamp":"2019. február. 05. 17:11","title":"Csúszhat a kötelező nyelvvizsga bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka, különösen izgalmas feladatot adott a molekuláris patológiával foglalkozó tudósoknak a Spandau #7 címkével ellátott üveglemez.","shortLead":"Ritka, különösen izgalmas feladatot adott a molekuláris patológiával foglalkozó tudósoknak a Spandau #7 címkével...","id":"20190204_rudolf_hess_dns_vizsgalat_nsdap_helyettes_fuhrer_verminta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a583ce0-39c3-4ed2-b24b-a7fa25d8d4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_rudolf_hess_dns_vizsgalat_nsdap_helyettes_fuhrer_verminta","timestamp":"2019. február. 04. 19:03","title":"Fotó: íme Hitler jobbkezének mindent bizonyító vérmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett az illegális bevándorlás visszaszorítására. Magyarország nem ment bele, hogy így legyen. ","shortLead":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett...","id":"20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397195f7-e71e-474e-8fe8-eb1f6550e754","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2019. február. 05. 13:44","title":"Egy félmondat elég volt, hogy magára haragítsa az EU-t Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","shortLead":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","id":"20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82aad8-a51d-45c6-819f-8ee97fa2f521","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","timestamp":"2019. február. 06. 10:15","title":"Február végén jön ki Curtis a rehabról, szponzorai kitartnak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak a Momentum elnökségének tagja. Hajnal Miklós állítja, a párt transzparensen működik, nem történtek pénzügyi szabálytalanságok, de ezt majd az e célra létrehozott ellenőrző testület fogja kivizsgálni. \r

\r

","shortLead":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak...","id":"20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3017511-50ce-45cc-a3ba-deb097090c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","timestamp":"2019. február. 05. 18:22","title":"„Tökéletes töltény a propagandafegyverbe” – a Momentum a Figyelő-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]