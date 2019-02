Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","shortLead":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","id":"20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493f25c-ef99-42aa-ba3a-9e7fbf748a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 14:47","title":"Az Európai Tanács volt elnöke is kizárná Orbánt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket sértő\" magyar plakátkampány miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító Mercedes és Bosch hazája.","shortLead":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket...","id":"20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4e85b-5101-4459-ac01-7a78c3c67d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","timestamp":"2019. február. 27. 09:15","title":"Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza. Az újonnan azonosított égitest 120-szor távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma.","shortLead":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza...","id":"20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf4356-6d70-4b5b-aff7-74f0cd71fb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","timestamp":"2019. február. 25. 18:03","title":"Izgalmas NASA-felfedezés: megtalálták a Naprendszer legtávolabbi objektumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","shortLead":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","id":"20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2171e7-066a-45c2-a71d-593ce559e0f1","keywords":null,"link":"/sport/20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","timestamp":"2019. február. 25. 12:28","title":"Csányi: A szurkolói kártya Pintér és Leekens kinevezésénél is rosszabb ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e43c5-e20f-4b48-ba52-b2c46b7e6e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegesítették az új, LPDDR5-ös memóriaszabvány specifikációit, így hamarosan új korszak kezdődhet a mobileszközök gyártása terén.","shortLead":"Véglegesítették az új, LPDDR5-ös memóriaszabvány specifikációit, így hamarosan új korszak kezdődhet a mobileszközök...","id":"20190226_jedec_lpddr5_ram_memoria_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=118e43c5-e20f-4b48-ba52-b2c46b7e6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838938c4-78cb-40aa-aa14-67f8c7c84bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_jedec_lpddr5_ram_memoria_okostelefon","timestamp":"2019. február. 26. 12:03","title":"Jön az újfajta RAM, 2x gyorsabb memória lesz a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357184d-7a63-41d5-aacc-9dc4bebc3fdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sport megváltoztathatja az emberi test biológia óráját, a változás iránya és mértéke a sportolás időpontjától függ – állapította meg egy kutatás.","shortLead":"A sport megváltoztathatja az emberi test biológia óráját, a változás iránya és mértéke a sportolás időpontjától függ –...","id":"20190225_test_biologiai_oraja_reggeli_delutani_sportolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c357184d-7a63-41d5-aacc-9dc4bebc3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0610998b-c3a5-4638-8948-d39d671cec89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_test_biologiai_oraja_reggeli_delutani_sportolas","timestamp":"2019. február. 25. 15:33","title":"Találtak valamit, ami visszább állítja a test biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el az EU-val kötött megállapodást.","shortLead":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el...","id":"20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b589bfb6-741c-43e2-ba51-c012bad8a9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. február. 26. 12:10","title":"A Brexit elhalasztására készülhet a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt, pedig ebben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Így a fideszes képviselőknek dönteniük kell: vagy szembemennek a kormány migránsozó politikájával, vagy leszavazzák azt, amit maga a főnökük szentesített.\r

\r

","shortLead":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt...","id":"20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421514e-2fc6-4709-8b58-8435fcdc69f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","timestamp":"2019. február. 26. 13:40","title":"Orbán szignójával hozná ciki helyzetbe a fideszeseket Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]