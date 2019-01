Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","shortLead":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","id":"20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20012-ce3f-4cc0-8b15-33d317a73607","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","timestamp":"2019. január. 16. 06:13","title":"Egy síremlékben találták meg a Portik és Gyárfás beszélgetéseiről készült hangfelvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy forgatókönyv és a gyerekei orvosi papírjai voltak az autóban. ","shortLead":"Egy forgatókönyv és a gyerekei orvosi papírjai voltak az autóban. ","id":"20190116_Hugh_Grant_auto_kocsi_Twitter_forgatokonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bd78d6-686e-4242-8903-c02f13919919","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Hugh_Grant_auto_kocsi_Twitter_forgatokonyv","timestamp":"2019. január. 16. 14:19","title":"A Twitteren kért segítséget Hugh Grant, miután feltörték a kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám Állam magára vállalta.","shortLead":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám...","id":"20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf618bc8-000d-4762-b438-3c5d8980f8c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 16. 20:24","title":"Amerikai katonák is meghaltak az ISIS öngyilkos merényletében Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa legkelendőbb autójából most egy közel 300 lóerős változat érkezett, aminek nem sok igazi ellenfele akad az autópályákon. És a versenypályákon sem.","shortLead":"Európa legkelendőbb autójából most egy közel 300 lóerős változat érkezett, aminek nem sok igazi ellenfele akad...","id":"20190117_volkswagen_golf_gti_tcr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db9bbfc-d6d4-4458-8d59-b6dcecd5fda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be207a-11ad-46f1-b079-5f564551f1d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_volkswagen_golf_gti_tcr","timestamp":"2019. január. 17. 08:21","title":"A VW meglepetése: itt az új szupersportos Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","shortLead":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","id":"20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d465d-322c-4f30-91d9-87ecc76cdec9","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Új dallal rukkolt elő a The Cranberries Dolores O'Riordan halálának évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak azt mutatta meg a Google fordítója, egy adott szónak/kifejezésnek milyen jelentései lehetnek, most már viszont azt is látni, melyeket milyen gyakran használják mások.","shortLead":"Korábban csak azt mutatta meg a Google fordítója, egy adott szónak/kifejezésnek milyen jelentései lehetnek, most már...","id":"20190115_google_fordito_forditas_gyakorisaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854417f4-a11b-4593-9c41-8e397216bc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_google_fordito_forditas_gyakorisaga","timestamp":"2019. január. 15. 20:09","title":"Új funkciót kapott a Google Fordító, precízebb lehet tőle a fordítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","shortLead":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","id":"20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357831b-3bf1-4173-9bd1-9d3cd20a97cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","timestamp":"2019. január. 16. 09:14","title":"Éveken át vett fel családi pótlékot egy férfi Szegeden, pedig nem is járt volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e68cd2e-6ea9-44e0-b78a-07695e72bf20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az emberek számára a viszonyuk csak azért tűnt furcsának, mert az énekes volt a világ leghíresebb embere.","shortLead":"Szerinte az emberek számára a viszonyuk csak azért tűnt furcsának, mert az énekes volt a világ leghíresebb embere.","id":"20190116_Macaulay_Culkin_Michael_Jackson_baratsag_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e68cd2e-6ea9-44e0-b78a-07695e72bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556d3a5b-fa45-4b5b-abc1-38b9b7fbaf6f","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Macaulay_Culkin_Michael_Jackson_baratsag_interju","timestamp":"2019. január. 16. 16:19","title":"Macaulay Culkin: A barátságunk Michael Jacksonnal teljesen normális volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]