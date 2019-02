Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 260 milliárd forintot költöttek el tavaly reklámozásra, a Magyar Reklámszövetség azt mutatja be, hogyan ment el ez az összeg.","shortLead":"Közel 260 milliárd forintot költöttek el tavaly reklámozásra, a Magyar Reklámszövetség azt mutatja be, hogyan ment el...","id":"20190227_Reklamtorta_igy_koltottek_el_tavaly_260_milliardot_hirdetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5903268a-ec02-44ed-90a5-eadcc5fa4760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Reklamtorta_igy_koltottek_el_tavaly_260_milliardot_hirdetesekre","timestamp":"2019. február. 27. 10:29","title":"Reklámtorta: így költöttek el tavaly 260 milliárdot hirdetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi mulitalentum ez az Idris Elba.","shortLead":"Igazi mulitalentum ez az Idris Elba.","id":"20190227_Idris_Elba_elarulta_hogyan_lett_belole_DJ_Meghan_es_Harry_eskvojen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40ba4ae-afdb-41f4-92e6-f5541165fa1d","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Idris_Elba_elarulta_hogyan_lett_belole_DJ_Meghan_es_Harry_eskvojen","timestamp":"2019. február. 27. 14:41","title":"Idris Elba elárulta, hogyan lett belőle DJ Meghan és Harry esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok a telefonok, amelyekbe már kifejezetten 5G-képes lapkakészletek kerülnek.","shortLead":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok...","id":"20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f4864a-27ee-4878-b78b-d787f1482a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","timestamp":"2019. február. 28. 13:03","title":"Elhihetjük, a Qualcomm mondja: jövőre több hely lesz az 5G-s telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda. 