[{"available":true,"c_guid":"92a0d684-c9ac-4d4b-83a9-faa487fe579c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke is kommentálta a hírt, amely szerint Európai Néppárt elindította a Fidesz kizárását célzó eljárását. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke is kommentálta a hírt, amely szerint Európai Néppárt elindította a Fidesz kizárását...","id":"20190304_Gyurcsany_Orban_bajkeverese_mar_a_sajat_parttarsainak_is_kinos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a0d684-c9ac-4d4b-83a9-faa487fe579c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777fb7ba-28d4-4322-b0e3-36ec52fa3a46","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Gyurcsany_Orban_bajkeverese_mar_a_sajat_parttarsainak_is_kinos","timestamp":"2019. március. 04. 21:50","title":"Gyurcsány: Orbán bajkeverése már a saját párttársainak is kínos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín alatti tórendszer lehetett a Marson.","shortLead":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín...","id":"20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc1619-b495-4747-b1bd-bfa022f70a77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","timestamp":"2019. március. 05. 17:03","title":"Árulkodnak a felvételek: komplett tórendszer lehetett a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt adatmennyiség. A Telekom dominós ügyfelei pedig a megszokott 30 nap sokszorosán át oszthatják be keretüket.","shortLead":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt...","id":"20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d60fbdb-8299-4727-aa23-598c1baa9d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","timestamp":"2019. március. 04. 16:03","title":"Halmozható mobilnettel újít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Indian Wellsben folytathatja jó sorozatát, Dubajban csak Federer tudta megállítani.\r

