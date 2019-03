Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","id":"20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66219a43-26e1-405b-a288-3fda83f02829","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","timestamp":"2019. március. 04. 16:51","title":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert támadó plakátokat, mert még hivatalosan nincs kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt a vajdasági magyar férfi. ","shortLead":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt...","id":"20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f14298-36f3-435f-8676-23a6ebf2ce93","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","timestamp":"2019. március. 04. 07:41","title":"Nem biztos, hogy Magyarországnak adják ki a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e29b034-108e-4731-a6fa-2e28177a3eca","c_author":"Emmanuel Macron","category":"vilag","description":"A Brexit megmutatta, nincs más út, mint együtt előre. A francia elnök felhívása és programja Európának.","shortLead":"A Brexit megmutatta, nincs más út, mint együtt előre. A francia elnök felhívása és programja Európának.","id":"20190305_Emmanuel_Macron_Az_europai_ujjaszuletesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e29b034-108e-4731-a6fa-2e28177a3eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d76a7-6028-4293-813e-652574263ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Emmanuel_Macron_Az_europai_ujjaszuletesert","timestamp":"2019. március. 05. 08:15","title":"Emmanuel Macron: Az európai újjászületésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a43807-98f3-41cb-8483-72bb5ada6e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190303_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_reggeli_sportolas_mobil_feltores_sentinel5_nasa_wings_mobile_minephone_wx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a43807-98f3-41cb-8483-72bb5ada6e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6208c88a-0105-41fb-b40a-6979623a5923","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_reggeli_sportolas_mobil_feltores_sentinel5_nasa_wings_mobile_minephone_wx","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"Ez történt: egy összehajtható és egy pénztermelő telefont is bemutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és a pártot vezető házaspár. Dobrev Klára jelölése és lassan kibontakozó kampánya mindannak a tagadása, amiért a DK az utóbbi időben az utcán küzdött. Ettől még a párt profitálhat belőle... akár csak a Fidesz. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"Lázadás? Egységfront? Összellenzék? Ami tegnap még igaznak tűnt, azt már el is temette a Demokratikus Koalíció és...","id":"20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7097359e-0860-4b84-a897-9bfbab667f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ea23ae-c157-4193-b08f-1c65c15840bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Dobrev_Klara_Gyurcsany_Ferenc_EPvalasztas_Brusszel_heti_osszefoglalo","timestamp":"2019. március. 03. 18:00","title":"Úgy kell Dobrev Klára a Fidesznek, mint ezer kődobáló férfi Röszkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","shortLead":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","id":"20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338c7a9-fffc-4549-a5de-26ff54a382fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","timestamp":"2019. március. 05. 07:03","title":"17,5 kilós májat operáltak ki egy nőből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos módszerrel igyekszik bebizonyítani az igazát.","shortLead":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos...","id":"20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782d5780-bafd-46cd-8755-d8c53ef024b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 04. 09:03","title":"A nap videója: Két laposföld-hívő megpróbálta bebizonyítani, hogy a Föld lapos – nagyon kínos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi előadásait tartalmazó kötetében. Arról értekezik, hogy a művészet életünk perifériájára sodródott, ám „ettől még nem veszti el művésziségét, hanem csak a létünkkel való közvetlen kapcsolatát: szépséges haszontalansággá válik. …amikor a művészet egy biztonsági zónába került át, lehet jó, sőt népszerű művészet is, csak éppen a létünkre gyakorolt hatása szűnik meg” – írja.","shortLead":"Szépséges haszontalanság – mondja a modern kor művészetéről Edgar Wind, a Művészet és anarchia című, egyetemi...","id":"20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47bac83-cb3b-47b8-98db-2a349e7752b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0eeae-d33e-4431-a186-369f23fe3708","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190304_Egy_uj_helyszin_Szihalom","timestamp":"2019. március. 04. 11:20","title":"Egy új helyszín: Szihalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]