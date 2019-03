Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újra kormányhű Magyar Nemzetnél kiadták a jelszót: tilos tovább várni.","shortLead":"Az újra kormányhű Magyar Nemzetnél kiadták a jelszót: tilos tovább várni.","id":"20190307_Vezercikkben_szolitotta_fel_a_Magyar_Nemzet_Orbant_lepjen_ki_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739df2f-f215-4fb9-bd92-b95acf199155","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Vezercikkben_szolitotta_fel_a_Magyar_Nemzet_Orbant_lepjen_ki_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 07. 08:22","title":"Vezércikkben szólította fel a Magyar Nemzet Orbánt, lépjen ki a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, megsérült.","id":"20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823493ff-2598-4486-bac7-85e86739e850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17afd2ec-d78a-489b-ad8f-1c361fb3a3e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_fovam_ter_4es_metro_baleset_katasztrofavedelem_mentok_bkk","timestamp":"2019. március. 05. 19:35","title":"Metró alá esett egy ember a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab06f370-704c-4de8-89cd-3397a90117c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Három és fél hónap után szabadult Carlos Ghosn a vizsgálati fogságból.","shortLead":"Három és fél hónap után szabadult Carlos Ghosn a vizsgálati fogságból.","id":"20190306_Szabadlabra_kerult_a_levaltott_Nissanvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab06f370-704c-4de8-89cd-3397a90117c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1328c0df-6b86-4a40-af27-e3993ba17690","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Szabadlabra_kerult_a_levaltott_Nissanvezer","timestamp":"2019. március. 06. 11:11","title":"Szabadlábra került a leváltott Nissan-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is túlszárnyalta. És a jövőben még több hozzá hasonló bűnöző bukkanhat fel világszerte.","shortLead":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is...","id":"20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f440b-ddd3-4119-aa8a-b744002b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","timestamp":"2019. március. 06. 09:03","title":"10 év vagy életfogytiglan: hamarosan elítélik a digitális drogbárót, aki egy laptopról irányította a hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év legmenőbb mobilos újdonságát, a keretből előbújó szelfikamerát.","shortLead":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év...","id":"20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9c490-1ca9-4b6b-bd38-d23dbfaa3145","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. március. 06. 08:33","title":"48 megapixeles, keretből előbújó kamerával jött meg az Oppo új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","id":"20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b82c79-af0e-40a2-8af0-2e3f82252ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","timestamp":"2019. március. 06. 08:07","title":"Videót közölt a Katasztrófavédelem a 4-es metró alá esett ember mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak.","shortLead":"Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak.","id":"20190306_Az_utolso_pillanatban_kiszedte_a_junckeres_hirdeteseket_a_helyi_lapbol_a_XV_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d725f0c-6a66-4e20-9035-bf69ad9c8c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_utolso_pillanatban_kiszedte_a_junckeres_hirdeteseket_a_helyi_lapbol_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:23","title":"Az utolsó pillanatban kiszedte a junckeres hirdetéseket a helyi lapból a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]