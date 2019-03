Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f33cb3-1420-48c9-8872-836d5b07fc6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","timestamp":"2019. március. 09. 19:56","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelni 3 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy testű tengeri élőlénynek ütközött egy szárnyas komphajó szombaton a Japánhoz tartozó Szado-sziget térségében, a balesetben 87 utas sérült meg - közölte a japán parti őrség.","shortLead":"Nagy testű tengeri élőlénynek ütközött egy szárnyas komphajó szombaton a Japánhoz tartozó Szado-sziget térségében...","id":"20190309_Utkozott_egy_tengeri_lennyel_egy_japan_komp_sokan_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3def604b-d7df-452d-8ff7-4d5baf59d848","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Utkozott_egy_tengeri_lennyel_egy_japan_komp_sokan_megserultek","timestamp":"2019. március. 09. 17:14","title":"Ütközött egy tengeri lénnyel egy japán komp, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a5bd0-a0e1-4a48-bdcb-f00af6420056","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"A Katona színésze egyre apolitikusabb, nem hisz a színház társadalomformáló erejében, máshol keresi a boldogságot. HVG-portré.","shortLead":"A Katona színésze egyre apolitikusabb, nem hisz a színház társadalomformáló erejében, máshol keresi a boldogságot...","id":"201910_fekete_erno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8a5bd0-a0e1-4a48-bdcb-f00af6420056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea0e4ba-bd2d-4e2b-9e75-da9a5535b2b8","keywords":null,"link":"/elet/201910_fekete_erno","timestamp":"2019. március. 09. 16:00","title":"Fekete Ernő: De hát mi az a pár év, ami alatt ezek a korrupt rosszfiúk „boldogulnak”? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint csak mindenki által ismert építkezés előkészítése folyik, a helyiek ezt cáfolják. A háttérben viszont a polgármester fiának alakja sejlik föl.","shortLead":"A polgármester szerint csak mindenki által ismert építkezés előkészítése folyik, a helyiek ezt cáfolják. A háttérben...","id":"20190310_Osfas_erdot_irtottak_ki_Balatonfuzfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de74ab-56d8-4746-852b-969e681a3ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Osfas_erdot_irtottak_ki_Balatonfuzfon","timestamp":"2019. március. 10. 10:10","title":"Ősfás erdőt irtottak ki Balatonfűzfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","shortLead":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","id":"20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750a5f6-9509-4bf1-a5ec-b0d1730d269d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","timestamp":"2019. március. 09. 16:32","title":"Hazajött dolgozni a magyar targoncás Ausztriából, de a magyar szabályok nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2f3ea-8d71-4bef-8cc2-b3591db3f531","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","timestamp":"2019. március. 11. 09:23","title":"Kétórás sztrájkot jelentettek be a tanárok csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","shortLead":"A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is veri a 2008-as magyar bor.","id":"20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b977c4-52da-4d45-9bd0-3e24c554c850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Magyar_a_vilag_legdragabb_bora_11_millio_forint_egy_palack","timestamp":"2019. március. 11. 10:03","title":"Magyar a világ legdrágább bora, 11 millió forint egy palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]