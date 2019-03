Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak megfelelő csúcsspecifikációkkal felruházva.","shortLead":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak...","id":"20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015f98f-7b04-4c17-8854-33103ed9c982","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","timestamp":"2019. március. 19. 10:33","title":"Hivatalos a Xiaomi legújabb ütős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja az illemhellyel, a meleg víz hiányával és a szellőztetéssel volt elégedetlen, ötmillió forintot nyert emiatt az államtól.","shortLead":"Az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja az illemhellyel, a meleg víz hiányával és a szellőztetéssel volt...","id":"20190319_szogi_lajos_olaszliszka_lincseles_karterites_ifjabb_h_dezso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7b01e0-367e-41fc-ac72-b6b44ecfb6e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_szogi_lajos_olaszliszka_lincseles_karterites_ifjabb_h_dezso","timestamp":"2019. március. 19. 08:42","title":"Milliókat kap a lincselő, Szögi Lajos családjának törleszt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14518bf-2e72-4199-a2e6-fd4587f4eef4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Lászlót múlt héten ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a bíróság. ","shortLead":"P. Lászlót múlt héten ítélte életfogytiglani börtönbüntetésre a bíróság. ","id":"20190319_Idegosszeomlast_kapott_a_Terez_koruti_robbanto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b14518bf-2e72-4199-a2e6-fd4587f4eef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09057d1-e3ac-47e9-8d95-efcc72f7c3ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Idegosszeomlast_kapott_a_Terez_koruti_robbanto","timestamp":"2019. március. 19. 07:00","title":"Idegösszeomlást kapott a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c997e3c6-5014-4f06-88a5-13ef73deaab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég komoly fejtörést okozott, hol tárolják az óriási szállítmányt. ","shortLead":"Elég komoly fejtörést okozott, hol tárolják az óriási szállítmányt. ","id":"20190318_Vecepapir_veletlen_rendeles_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c997e3c6-5014-4f06-88a5-13ef73deaab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943264f-63c6-4d71-89ca-4063d1d3dba2","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Vecepapir_veletlen_rendeles_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2019. március. 18. 11:23","title":"Véletlenül annyi vécépapírt rendelt 12 éve egy német város, hogy most fogyott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","shortLead":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","id":"20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506d55f4-7363-4d66-9a05-90c5a116c01d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Az amerikai nagykövettel nyitják meg a jeruzsálemi magyar külgazdasági képviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a517b22-6e5a-4ab3-bb9f-39185419eccb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy egy munkáltató legfeljebb 5 millió forint adómentes lakáscélú munkáltatói támogatást adjon munkavállalóinak. Bár ez a juttatási forma idén már nem adható, az adómentessége még most is elveszhet.","shortLead":"Az szja-törvény 2018-ig biztosította, hogy egy munkáltató legfeljebb 5 millió forint adómentes lakáscélú munkáltatói...","id":"20190318_Megszunt_a_cafeterias_lakashiteltamogatas_adozni_viszont_akar_iden_is_kell_utana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a517b22-6e5a-4ab3-bb9f-39185419eccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d12ccc-f9d9-431d-99fe-ee4388a335d4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Megszunt_a_cafeterias_lakashiteltamogatas_adozni_viszont_akar_iden_is_kell_utana","timestamp":"2019. március. 18. 11:15","title":"Megszűnt a cafeteriás lakáshitel-támogatás, adózni viszont akár idén is kell utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kamerák rögzítették Széki Attila, azaz Curtis minden lépését az elvonó után, a felvételekből összeállított dokumentumfilmet pénteken mutatja be a TV2.



","shortLead":"Kamerák rögzítették Széki Attila, azaz Curtis minden lépését az elvonó után, a felvételekből összeállított...","id":"20190319_Mi_tortent_az_elvono_utan_Curtisdokumentumfilmmel_jelentkezik_a_Tv2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f38fbc-229f-4df1-92f2-ab396241093b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Mi_tortent_az_elvono_utan_Curtisdokumentumfilmmel_jelentkezik_a_Tv2","timestamp":"2019. március. 19. 09:18","title":"Mi történt az elvonó után? Curtis-dokumentumfilmmel jelentkezik a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]