Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét szimbolizáló képet látjuk, de tőlünk délebbre őszt idéz a kereső főoldalán látható spéci Google-logó. Hogy miért nem holnap került képbe a nap-éj egyenlőség, azt nem sokan tudják.

Ezt alig tudja valaki a tavaszi nap-éj egyenlőségről

Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótának nevezett, miután kezdeményezték a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.

Ferenc pápa szavaival oktatta Orbánt egy néppárti politikus, akit korábban „hasznos idiótának" nevezett

Előbb beszélgetni kezdett egy lánnyal a vonaton a 26 éves férfi, majd elvette a nála lévő pénzt.

\r

","shortLead":"Előbb beszélgetni kezdett egy lánnyal a vonaton a 26 éves férfi, majd elvette a nála lévő pénzt.\r

\r

Körömvágó ollóval rabolt, egy óra sem kellett az elfogásához

A szakszervezeteknek nem tetszik, hogy 65 évről 67-re nőne a korhatár.

Népszavazás jöhet Horvátországban a nyugdíjkorhatár emelése miatt

Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok a reptéri buszjárat sűrítése és a metrópótlás.","shortLead":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Kevésnek bizonyult a BKK buszkapacitása

Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.

Váratlan szereplővel bővülhet a telefonos piac: beszáll a Nintendo?

Kevin Tsujihara szerepeket próbált szerezni annak a színésznőnek, akivel viszonya volt.

Egy viszony miatt kellett lemondania a Warner Bros főnökének

Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét