[{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","shortLead":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","id":"20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b178c95-28d9-40b0-9f65-ed5f1b6650de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","timestamp":"2019. március. 27. 12:15","title":"Megbukott az e-Mobi, a kormány villanyautós nonprofit cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","shortLead":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","id":"20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad05a88c-75c3-46a5-9b8e-c6bd555913cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","timestamp":"2019. március. 27. 10:05","title":"Simicskának már csak a kecskéi maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","shortLead":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","id":"20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca744177-6c3e-4bb5-90b4-6c23d0e6d2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","timestamp":"2019. március. 27. 12:21","title":"Hamarosan indul a Spar webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak az új foglalkoztatási formák. De mitől lesz a foglalkoztatás atipikus, mik a szabályai és ki jár jól vele? Ezt vizsgálja cikkében az Adózóna.","shortLead":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak...","id":"20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d4c1d3-446c-4439-a887-60526bcd379a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","timestamp":"2019. március. 28. 11:23","title":"Atipikus foglalkoztatás: Minek üljön fölöslegesen a dolgozó a munkahelyén, ha éppen nincs semmi dolga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gép az Egyesült Államokban utasok nélkül szállt fel, de hajtóműhiba miatt rögtön le is szállt inkább. ","shortLead":"A gép az Egyesült Államokban utasok nélkül szállt fel, de hajtóműhiba miatt rögtön le is szállt inkább. ","id":"20190327_Ujabb_Boeing_hibasodott_meg_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986866a8-282f-4a34-a899-d827a136f4b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_Ujabb_Boeing_hibasodott_meg_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania","timestamp":"2019. március. 27. 05:49","title":"Újabb Boeing hibásodott meg, kényszerleszállást kellett végrehajtania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760668e3-9485-49b7-bda3-5a579ae707ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltással próbálja megtörni a Google a játékpiacon az elmúlt évtizedekben kényelmesen berendezkedett Sony–Nintendo–Microsoft-triumvirátus uralmát. Az ötlet nem új, ahogy a körülötte tornyosuló kérdőjelek sem.","shortLead":"Paradigmaváltással próbálja megtörni a Google a játékpiacon az elmúlt évtizedekben kényelmesen berendezkedett...","id":"20190328_google_stadia_streameles_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760668e3-9485-49b7-bda3-5a579ae707ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61837ff6-d92c-4ec9-bd80-1eca570ccb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_google_stadia_streameles_videojatek","timestamp":"2019. március. 28. 14:33","title":"És akkor a Google bemutatta, hogyan találná fel újra a videojátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","shortLead":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","id":"20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2452bf7e-b7ed-4fc3-93fd-dc3232db61ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","timestamp":"2019. március. 27. 11:19","title":"Már 6,6 milliárd forint van a lakáslottóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d77405-1832-411c-94a5-19740915c385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Három cégnél vizsgálódik a hivatal, nem tisztességtelenül reklámoztak-e gyerekeknek.","shortLead":"Három cégnél vizsgálódik a hivatal, nem tisztességtelenül reklámoztak-e gyerekeknek.","id":"20190328_Gyerekeknek_szolo_vitaminreklamokra_szallt_ra_a_GVH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d77405-1832-411c-94a5-19740915c385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35cd68-8e9b-4468-a6e8-a306f2c8778a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Gyerekeknek_szolo_vitaminreklamokra_szallt_ra_a_GVH","timestamp":"2019. március. 28. 15:24","title":"Gyerekeknek szóló vitaminreklámokra szállt rá a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]