Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36faf4f-1de2-4c89-81ff-74c4d08f7b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El kell adnia az ingatlanjait a gyerekfalunak, és ez azt jelentheti, hogy születésüktől ugyanannál a nevelőszülőnél élő gyerekeket szakítanak el tőlük. A kormány nem tervezi megtámogatni az alapítványt, mert a saját ingatlanban zajló nevelőszülős modellt támogatja. Belőlük viszont hiány van.","shortLead":"El kell adnia az ingatlanjait a gyerekfalunak, és ez azt jelentheti, hogy születésüktől ugyanannál a nevelőszülőnél élő...","id":"20190401_Traumakat_fog_okozni_az_SOS_Gyermekfalu_modellvaltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36faf4f-1de2-4c89-81ff-74c4d08f7b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b091e6f0-3c9e-4b64-a1f0-23db0432180a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Traumakat_fog_okozni_az_SOS_Gyermekfalu_modellvaltasa","timestamp":"2019. április. 01. 11:16","title":"Traumákat fog okozni az SOS Gyermekfalu modellváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d310020d-5447-4074-aa85-90aeb71792af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múltkori után, itt egy újabb James Bond kamion.","shortLead":"A múltkori után, itt egy újabb James Bond kamion.","id":"20190401_rendszam_csalas_utdij_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d310020d-5447-4074-aa85-90aeb71792af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a504d01c-6190-4448-8ded-0d927c71e6d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_rendszam_csalas_utdij_kamion","timestamp":"2019. április. 01. 15:45","title":"Van rendszám, nincs rendszám – megint itt egy trükkös kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8946bd-e8eb-4d79-a5fe-998507020b8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a nyergesvontató és a szállítmánya is 100 százalékban elektromos meghajtású.","shortLead":"Ilyen az, amikor a nyergesvontató és a szállítmánya is 100 százalékban elektromos meghajtású.","id":"20190401_a_nap_videoja_a_tesla_villanykamionja_szallitja_a_tesla_villanyautoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8946bd-e8eb-4d79-a5fe-998507020b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468f4a8-4452-4149-a82b-0180a001bdd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_a_nap_videoja_a_tesla_villanykamionja_szallitja_a_tesla_villanyautoit","timestamp":"2019. április. 01. 08:21","title":"A nap videója: a Tesla villanykamionja szállítja a Tesla villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","shortLead":"Sok lúd disznót győz alapon néhány apró japán terepjáró már elég a nagy német rivális legyőzéséhez.","id":"20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a301d8-e0d2-4377-958e-0e621ad05ae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_david_es_goliat_hany_suzuki_jimny_huz_el_egy_mercedes_g63at_video","timestamp":"2019. április. 02. 06:41","title":"Dávid és Góliát: Hány Suzuki Jimny húz el egy Mercedes G63-at? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények áramellátásában.","shortLead":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények...","id":"20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e97ca-00c9-4e2d-bdfd-c4e40528c71f","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","timestamp":"2019. április. 02. 18:32","title":"Brexit-pártiak készültek szabotázsra a brit vasút ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","shortLead":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","id":"20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df13f494-cb9e-42e5-b7ad-423d76e184a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Nicsak, kikre bukkantunk a VIII. kerületben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelt támogatást kap az export.","shortLead":"Kiemelt támogatást kap az export.","id":"20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1493305-fd0c-4246-a29d-e475af422053","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","timestamp":"2019. április. 02. 10:37","title":"Megint készül valamire a kormány a divatiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","shortLead":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]