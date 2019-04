Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az autizmus világnapja alkalmából kék fénnyel világították meg a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot. Kék lett a Szabadság-szobor az autizmus világnapjára - fotó A Microsoft már megtalálta a probléma forrását, és dolgozik a hibajavításon. Több androidos felhasználó is arról panaszkodik, hogy a Skype-on érkező hívásokat a telefonja magától fogadja. Idegesítő hibát találtak az androidos Skype-ban A Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egy amerikai reptéren elkobzott tárgyakról közölt most összeállítást. Elakad a szava, ha meglátja, mi mindent koboztak már el az utasoktól a repülőtéren – fotók Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során. Drograzzia volt Árpa Attila otthonában Ezzel ugyanis nagy biztonsággal lehet megtalálni a rejtőzködő epilepsziás gócot. Legalább ezer, eddig gyógyíthatatlan epilepsziás beteg számára nyújt reményt a Pécsi Tudományegyetemen bevezetett mélyelektródás vizsgálat. A helyszínen jártunk utána a Magyarországon új módszernek. "A szent betegség" ellenszere: több ezer emberen segíthet egy új eljárás Magyarországon Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. Hamis papírokkal pályázott doktori képzésre, vádat emeltek ellene Jó páran felhúzták magukat a BBC Blue Planet című természetvédelmi műsorának legutóbbi részén, a készítők ugyanis óvatlanul felkínáltak sirályeledelnek néhány kisteknőst. Élő adásban ragadta el egy sirály a védett teknősfiókát, kiakadtak a nézők