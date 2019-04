Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden a cég négy telephelyén is szünetelhet a munka.","shortLead":"Kedden a cég négy telephelyén is szünetelhet a munka.","id":"20190408_Nincs_megegyezes_figyelmezteto_sztrajk_jon_a_Chinoinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f723f-39cd-4336-ac6a-e1f2dc26fa3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Nincs_megegyezes_figyelmezteto_sztrajk_jon_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 08. 16:28","title":"Nincs megegyezés, figyelmeztető sztrájk jön a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eset igazolja, hogy az elektronikai eszközöket jobb biztonságos helyre rakni, ha kicsi gyerek van a közelben.","shortLead":"Újabb eset igazolja, hogy az elektronikai eszközöket jobb biztonságos helyre rakni, ha kicsi gyerek van a közelben.","id":"20190410_apple_ipad_zarolas_feloldas_visszaallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54303e-e1c1-4a63-b560-8f46c554cd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_apple_ipad_zarolas_feloldas_visszaallitas","timestamp":"2019. április. 10. 12:03","title":"48 és fél évre zárolta egy brit apa iPadjét a saját gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80b25d5-5c21-415a-9f7c-e340b1795b02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült a balesetben. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült a balesetben. ","id":"20190409_Fotok_erkeztek_a_Vaci_uti_sulyos_balesetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a80b25d5-5c21-415a-9f7c-e340b1795b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c30dd-71bb-4f68-8fdb-60c013878ba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Fotok_erkeztek_a_Vaci_uti_sulyos_balesetrol","timestamp":"2019. április. 09. 22:01","title":"Fotók érkeztek a Váci úti súlyos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e772a36e-77ff-411a-adf0-f19cb52969d3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Meg akartuk nézni, mi készült Kisvárdán abból a 2,2 milliárd forintból, amelyet még 2017 végén kapott a kormánytól a Magyar Lovassport Szövetség egy termálvizes lórehabilitációs központ és lovasakadémia építésére. Próbálkozásainkat zavartság, ellenséges hallgatás és tagadás kísérte, miközben a szálak Seszták Miklós üzleti és baráti köréhez vittek egyre közelebb. \r

","shortLead":"Meg akartuk nézni, mi készült Kisvárdán abból a 2,2 milliárd forintból, amelyet még 2017 végén kapott a kormánytól...","id":"20190409_sesztak_miklos_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e772a36e-77ff-411a-adf0-f19cb52969d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13bc52e-48f4-4447-ad09-1819f83c50ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_sesztak_miklos_kisvardai_lorehabilitacios_kozpont","timestamp":"2019. április. 09. 06:30","title":"Na, ki lepődött meg? Seszták Miklós körei mozgolódnak a 2,2 milliárdos kisvárdai lórehabilitációs központ körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763feab9-1309-4c92-9d0b-7b2101b6575c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük szerint a legtöbbet a kardiológiai vizsgálatokra való bejutásra, a legkevesebbet a fül-orr-gégészeti és a gyermekgyógyászati ellátásra kell várni.","shortLead":"Felmérte a járóbeteg-szakrendelések várólistáinak hosszát a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség. Jelentésük...","id":"20190409_jarobeteg_szakellatas_szakrendeles_varakozasi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763feab9-1309-4c92-9d0b-7b2101b6575c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f6bde0-284d-4507-a0e5-34f4cdc93797","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_jarobeteg_szakellatas_szakrendeles_varakozasi_ido","timestamp":"2019. április. 09. 12:31","title":"Kardiológiai szakrendelésre már 50 napnál is többet kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","shortLead":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","id":"20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d5e54-5249-414f-88fb-e39f92ac21a5","keywords":null,"link":"/sport/20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","timestamp":"2019. április. 08. 20:51","title":"Drámai vereség Szlovákiától a női hoki vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","shortLead":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","id":"20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7acd934-134a-4ddc-9718-a73e6bbc84ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","timestamp":"2019. április. 09. 15:58","title":"Navalnijnak adott igazat a strasbourgi bíróság Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]