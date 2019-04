Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24821598-cdd0-49f1-a35c-18534e502ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben sokan a nap jelentős részében fent vannak a Facebookon, messze nem a közösségi oldal a világ leglátogatottabb weboldala.","shortLead":"Miközben sokan a nap jelentős részében fent vannak a Facebookon, messze nem a közösségi oldal a világ leglátogatottabb...","id":"20190411_vilag_leglatogatottabb_weboldalai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24821598-cdd0-49f1-a35c-18534e502ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f7475d-5444-4802-8517-40f97a64f7d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_vilag_leglatogatottabb_weboldalai","timestamp":"2019. április. 11. 07:03","title":"Ezek most a világ leglátogatottabb weboldalai – mennyit látott már közülük? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Microsoft minden évben kétszer, áprilisban és októberben frissíti a Windows 10-et. Idén némileg módosul ez a menetrend.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Microsoft minden évben kétszer, áprilisban és októberben frissíti a Windows 10-et. Idén...","id":"20190412_microsoft_windows_10_aprilisi_frissites_helyett_majusi_19h1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf57398-13e9-4b3b-b169-93813d8944d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_microsoft_windows_10_aprilisi_frissites_helyett_majusi_19h1","timestamp":"2019. április. 12. 14:03","title":"Májusra tartogatja a kis nagy Windows-újítást a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten. Az MTI kiprovokál két, politikailag hasznosítható szót az Európai Bizottság szóvivőjétől, majd hagyja, hogy azt a kormány embere igyekezzen rémhírek tálalása mellett szavazatra váltani. És persze beszámol róla.","shortLead":"A magyar kormány és sajtójának összejátszását ritkán lehet úgy tetten érni, mint a héten Brüsszelben és Budapesten...","id":"20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d775a8-ca2e-422d-99aa-853422443d64","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Az_MTI_nek_nem_jut_mas_csak_a_szegyen","timestamp":"2019. április. 12. 11:12","title":"Kínos percek: Az MTI akkor is kiszolgálja a kormányt, ha Brüsszelben megszégyenül tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WikiLeaks szerint több ezer órányi felvétel készült Julian Assange-ről.","shortLead":"A WikiLeaks szerint több ezer órányi felvétel készült Julian Assange-ről.","id":"20190410_julain_assange_wikileaks_ecuadori_kovetsek_kemkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0d7a4-c946-45b1-a82c-73270d2d6bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_julain_assange_wikileaks_ecuadori_kovetsek_kemkedes","timestamp":"2019. április. 10. 16:33","title":"A WikiLeaks alapítója után kémkedhettek az ecuadori követségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészítsen ki tíz verset!","shortLead":"Egészítsen ki tíz verset!","id":"20190411_Magyar_kolteszet_napja_kviz_jatek_vers","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd1290-ce7a-446f-a6b2-20e9a257d6e0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_kolteszet_napja_kviz_jatek_vers","timestamp":"2019. április. 11. 09:25","title":"Tán csodállak, ámde nem szeretlek - avagy tesztelje, mennyire ismeri a magyar verseket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","shortLead":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","id":"20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87c3650-9572-4eb1-b27f-f594339269bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","timestamp":"2019. április. 12. 12:39","title":"Kutyasétáltatás közben öntötték le savval, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét találtak valami ijesztőt a Xiaomi-telefonokban, és ezúttal is beépített alkalmazásról, a böngészőről van szó.","shortLead":"Ismét találtak valami ijesztőt a Xiaomi-telefonokban, és ezúttal is beépített alkalmazásról, a böngészőről van szó.","id":"20190411_xiaomi_telefonok_bongeszo_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7046a5-c6e6-4979-8a2c-4e2a935eb9d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_xiaomi_telefonok_bongeszo_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 11. 17:03","title":"Már megint a Xiaomi-telefonokban találtak valami igen veszélyeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]