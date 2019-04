Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánytagok szerint már nincs jelentősége a jelenlegi rendszerben a korábban beígért egyéni számláknak. ","shortLead":"A kormánytagok szerint már nincs jelentősége a jelenlegi rendszerben a korábban beígért egyéni számláknak. ","id":"20190418_Mar_igerni_sem_probalja_a_kormany_az_egyeni_nyugdijszamlakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b974f550-8dd3-4d5b-bcc4-33ec126cf095","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Mar_igerni_sem_probalja_a_kormany_az_egyeni_nyugdijszamlakat","timestamp":"2019. április. 18. 20:10","title":"Már ígérni sem próbálja a kormány az egyéni nyugdíjszámlákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","shortLead":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","id":"20190418_Porsche_techart_grand_gt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b93da42-df2b-4bda-ad71-a2df67775855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Porsche_techart_grand_gt","timestamp":"2019. április. 19. 08:12","title":"Ebből a Porschéból a világon sincs sok, és itt van egy magyar rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem úgy reagáltak, ahogy azt várták. ","shortLead":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem...","id":"20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8640e47-468e-443b-91be-53400db7dbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","timestamp":"2019. április. 18. 17:33","title":"Csináltak egy hírolvasó robotot az oroszok, és a frászt hozták vele a tévénézőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6fd34b-88de-4515-ab08-7d40afa3fed0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megváltozik a Barátok Közt, a Fókusz, a XXI. Század és a Doktor Murphy kezdési ideje is.","shortLead":"Megváltozik a Barátok Közt, a Fókusz, a XXI. Század és a Doktor Murphy kezdési ideje is.","id":"20190420_Atalakitja_musorrendjet_az_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e6fd34b-88de-4515-ab08-7d40afa3fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f74213-1979-4d87-a8a2-455dab1a6c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190420_Atalakitja_musorrendjet_az_RTL","timestamp":"2019. április. 20. 12:40","title":"Átalakítja műsorrendjét az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","shortLead":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","id":"20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69b5612-030a-4f61-853c-eedf0792456b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","timestamp":"2019. április. 18. 20:41","title":"A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8ca7e2-c873-42a4-ba47-218968fef798","c_author":"","category":"kultura","description":"A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez klip is készült Dobos Emőke rendezésében és ifj. Vidnyánszky Attila szereplésével.","shortLead":"A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez...","id":"20190418_Ifj_Vidnyanszky_vezenyel_a_Platon_Karataev_legujabb_klipjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8ca7e2-c873-42a4-ba47-218968fef798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ab74e9-c736-4d81-acc0-b62a6cfa0868","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Ifj_Vidnyanszky_vezenyel_a_Platon_Karataev_legujabb_klipjeben","timestamp":"2019. április. 18. 16:58","title":"Ifj. Vidnyánszky vezényel a Platon Karataev legújabb klipjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsei Miklós államtitkári díjazást kap a feladatért.","shortLead":"Vecsei Miklós államtitkári díjazást kap a feladatért.","id":"20190419_Uj_biztosa_van_a_felzarkozasi_roma_strategianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a77ace-b931-4a1f-b83c-6c784fecfd63","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Uj_biztosa_van_a_felzarkozasi_roma_strategianak","timestamp":"2019. április. 19. 14:23","title":"Új biztosa van a felzárkózási roma stratégiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","shortLead":"A Kurultáj szervezőinek és az MMA-elnök együtteseinek is jut állami pénz.



","id":"20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cfb174-7a25-4a61-88ea-dcde1cbb1bbb","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_A_torteneszektol_biralatot_az_allamtol_350_millio_forintot_kapnak_a_Turankutatok","timestamp":"2019. április. 19. 14:09","title":"A történészektől bírálatot, az államtól 350 millió forintot kapnak a Turán-kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]