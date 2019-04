Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Csirkét és pulykát visznek majd Kínába. Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat

A Végjáték nem csak arra ad választ, hogy mi történik Thanos univerzumfelezős csettintése után, de érzelemgazdagon, büszkén, és igen, önmagába is szerelmesen összefoglalja az utat, amelyen elkísértük a Marvel Cinematic Universe karaktereit. Akik valamennyire is örömmel vettek részt ezen a sok milliárd dolláros túrán, bizonyára nagyon élvezik majd a 182 perces finálét. Kritika. Az utolsó Bosszúállók-film pont az a csodás finálé, amit a rajongók megérdemelnek

A héten még tovább drágul a gázolaj, a benzin literje marad 400 forint. Álom marad a 400 forint alatti üzemanyagár

Nemcsak az a kérdés, mekkora volt a királyság, hanem hogy egyáltalán létezett-e. Évtizedes vitát dönthet el egy egyszerű várfal

Az „Európa jövőjét érintő kormányzati kommunikáció" tízmilliárd forintba került, de a családbarát Magyarországot is több, mint egymilliárdból reklámozták. Három hónap alatt 15 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra

A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért léptek így, mert jellegénél fogva nincs felszerelése ilyen korú gyerek ellátására.","shortLead":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért léptek így, mert jellegénél fogva nincs felszerelése ilyen korú gyerek ellátására. Egyik kórházból a másikba küldték a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe

Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

","shortLead":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt. Lesz még egy zenekar a Sziget-nagyszínpadon, de a nevére még várni kell

Az utóbbi évek kamupártos lenyúlásairól készített tényfeltáró filmet az eddig inkább közéleti megmozdulásairól ismert Gulyás Márton. A Rablópártok olyan megdöbbentő összefüggésekről rántja le a leplet, amelyek évek óta itt voltak a szemünk előtt. A konkrétan tetten ért kár 2,2 milliárd forint. Seres Mária és férje állhat az utóbbi nyolc év féltucat kamupártja mögött