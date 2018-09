Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó intézkedések egy részét. A Sorsok Háza és a holokauszt emlékezetével foglalkozó intézet közötti vita már évek óta tart.\r

","shortLead":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó...","id":"20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d160b58-0887-4eb4-9ee0-a29905dce03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:08","title":"A Jad Vasem intézet történelemhamisítással vádolja a Sorsok házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","shortLead":"Országa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének nevezték ki a popsztár Rihannát – jelentette be a kormány.","id":"20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d6294-bfb0-4c1b-bd18-e95b0cd8885c","keywords":null,"link":"/elet/20180921_rihanna_rendkivuli_barbadosi_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:52","title":"Diplomata lett Rihanna, a barbadosi szupersztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850da059-960f-48aa-a8f8-7d839f6b4768","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robbie Savage csak egy mezt akart volna elkérni a Manchester United sztárjától, de igazi népmesei történet kerekedett belőle, amelynek a végén találkozott Fergusonnal.","shortLead":"Robbie Savage csak egy mezt akart volna elkérni a Manchester United sztárjától, de igazi népmesei történet kerekedett...","id":"20180922_Csodas_sztorit_osztott_meg_Sir_Alex_Fergusonrol_a_Birmingham_jatekosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850da059-960f-48aa-a8f8-7d839f6b4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906369e9-041b-4321-ba74-ce8164cf6a11","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Csodas_sztorit_osztott_meg_Sir_Alex_Fergusonrol_a_Birmingham_jatekosa","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:45","title":"Csodás sztorit osztott meg Sir Alex Fergusonról a Birmingham játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","shortLead":"Egy férfi bántalmazta a hozzátartozóit, majd végzett magával.","id":"20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ec00f0-9164-40b7-8b92-cde75b4a0a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1c8cf-f661-4a76-b490-b3662be6170a","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_tragedia_lett_a_csaladi_veszekedesbol_fertorakoson","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:41","title":"Tragédia lett a családi veszekedésből Fertőrákoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyek többsége a köznevelés területéről futott be.","shortLead":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez...","id":"20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedb74c3-86ea-4dec-8454-c70c531b7231","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:04","title":"Nyakánál fogva emelte ki a gyereket a vízből és ütött – ezernél is több panasz érkezett az oktatási biztoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629d93e2-4564-45c5-bd1b-1ca505ce4d5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fenntartható és etikus élelmiszertermelésről tartanak vasárnap népszavazást Svájcban, s közben arról is döntenek, hogy megemeljék-e az élelmiszerimport vámterheit. A svájciak azt is tudni akarják, pontosan mit esznek meg.","shortLead":"A fenntartható és etikus élelmiszertermelésről tartanak vasárnap népszavazást Svájcban, s közben arról is döntenek...","id":"20180923_Tudni_akarjak_a_svajciak_mit_etetnek_meg_veluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=629d93e2-4564-45c5-bd1b-1ca505ce4d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479dfd4d-d2b8-4b70-9401-a28d09b1071a","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Tudni_akarjak_a_svajciak_mit_etetnek_meg_veluk","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:13","title":"Tudni akarják a svájciak, mit etetnek meg velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc91c1-efcb-4f4a-ad54-0139fe32c6c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hatóságok kézre kerítették azt az amerikai fiatalembert, aki három hónapja a Facebook közösségi portálon fenyegette meg merénylettel Donald Trump amerikai elnököt. Shawn Richard Christy egy erdőben bujkált.

","shortLead":"Az amerikai hatóságok kézre kerítették azt az amerikai fiatalembert, aki három hónapja a Facebook közösségi portálon...","id":"20180922_Elfogtak_aTrumpot_merenylettel_fenyegeto_amerikait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00bc91c1-efcb-4f4a-ad54-0139fe32c6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0562d00-5a1e-4131-b845-6a481a832463","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Elfogtak_aTrumpot_merenylettel_fenyegeto_amerikait","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:28","title":"Elfogták aTrumpot merénylettel fenyegető amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","shortLead":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","id":"20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4e5096-20c6-4317-b7ee-f18dda81ce7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:30","title":"Megépítették az Operaház tökéletes mását a Minecraftban – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]