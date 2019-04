Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében. Az első négy hónapban összesen 3079 új munkahely létrehozását támogatták, darabját átlagosan 14 millió forinttal.","shortLead":"Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében...","id":"20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5469e1c3-3d0f-47a2-b4a4-05fe2e96b09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd06c530-d2e4-4d36-ac3c-da5e15e65366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_A_kormany_nagyon_felporgette_a_munkahelyvasarlast","timestamp":"2019. április. 26. 13:22","title":"A kormány nagyon felpörgette a munkahelyvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mészáros Lőrinc ennél jóval több beruházásban érdekelt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc ennél jóval több beruházásban érdekelt.","id":"20190426_Egyetlen_terkepen_a_Meszaros_es_Meszaros_osszes_megrendelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0604438-702e-40b9-b58a-ca6853bd6fbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Egyetlen_terkepen_a_Meszaros_es_Meszaros_osszes_megrendelese","timestamp":"2019. április. 26. 13:29","title":"Egyetlen térképen a Mészáros és Mészáros összes megrendelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A súlyos aszály azonban nem segít: az Alföldön már öntözik a búzatáblákat.","shortLead":"A súlyos aszály azonban nem segít: az Alföldön már öntözik a búzatáblákat.","id":"20190426_Oriasi_dragulas_utan_olcsobbak_lehetnek_vegre_a_zoldsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0fd03-1476-4b36-945d-47f4cddba640","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Oriasi_dragulas_utan_olcsobbak_lehetnek_vegre_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Óriási drágulás után olcsóbbak lehetnek végre a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0614d-50ff-4f4b-ad57-4c7789372c0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi erdőpusztulás volt a harmadik legnagyobb ebben az évszázadban.","shortLead":"A tavalyi erdőpusztulás volt a harmadik legnagyobb ebben az évszázadban.","id":"20190425_Percenkent_30_focipalyanyi_erdot_irtottak_ki_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a0614d-50ff-4f4b-ad57-4c7789372c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9688f1cd-5052-4620-9adc-1dbea2777ded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Percenkent_30_focipalyanyi_erdot_irtottak_ki_tavaly","timestamp":"2019. április. 25. 18:22","title":"Percenként 30 focipályányi erdőt irtottak ki tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett ólomtartalom többszörösét mutatta ki. ","shortLead":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett...","id":"20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0228fc-968d-4c13-8915-3d41872a8f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Magas ólomtartalom miatt tilos csapvizet inni két szegedi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A déli szektorban, az M5-ös felé állt be a pálya. ","shortLead":"A déli szektorban, az M5-ös felé állt be a pálya. ","id":"20190426_Baleset_miatt_oriasi_dugo_alakult_ki_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2f3710-b2b6-4608-ae28-475ba03d0b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Baleset_miatt_oriasi_dugo_alakult_ki_az_M0ason","timestamp":"2019. április. 26. 09:53","title":"Baleset miatt óriási dugó alakult ki az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"Népszava","category":"elet","description":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül csak 21 órával a balesete után műtöttek meg – írja a Népszava, amely szerint arról nem nyilatkozott a központ, hogy mi a vizsgálat célja, tárgya, határideje.","shortLead":"A népegészségügyi központ április 26-án vizsgálatot indított annak a kétéves kisfiúnak az ügyében, akinek szemét végül...","id":"20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8249ed4-1f3e-473b-beee-9c6a1d4c8ab0","keywords":null,"link":"/elet/20190427_A_nepegeszsegugyi_kozpont_vizsgalja_a_szemserult_kisfiu_ugyet","timestamp":"2019. április. 27. 11:29","title":"A népegészségügyi központ vizsgálja a szemsérült kisfiú ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker sok mindenen múlik, de van néhány pont, ami kiemelkedik ezek közül. ","shortLead":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker...","id":"20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44433ac7-4280-4bcf-a81b-05d2512030a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:03","title":"Miért őrül meg a világ, ha kijön egy új Mortal Kombat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]