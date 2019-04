Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt. Az érintett múzeum most azt követeli, hogy az AfD azonnal szedje le az utcákról az engedély nélkül felhasznált festménnyel illusztrált óriásplakátokat.","shortLead":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért...","id":"20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93dba69-10d6-4559-9f69-0656b3811692","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","timestamp":"2019. április. 27. 09:48","title":"Botrányt okoztak az AfD berlini választási plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","shortLead":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","id":"20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304ec5da-372b-4f76-a0e4-5f0cb150d181","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","timestamp":"2019. április. 26. 12:22","title":"Azért menő, hogy a Tesla az űrkamionjával viszi házhoz az új Teslákat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bac219d-91d0-4a84-a9de-41aeb7377822","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 millió forint felett van beleszólása. ","shortLead":"15 millió forint felett van beleszólása. ","id":"20190426_Az_informatikai_beszerzeseknel_sem_lehet_Rogan_Antalt_megkerulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bac219d-91d0-4a84-a9de-41aeb7377822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9a8cff-0c1a-4ebb-b89a-54747b1ac66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Az_informatikai_beszerzeseknel_sem_lehet_Rogan_Antalt_megkerulni","timestamp":"2019. április. 26. 13:24","title":"Az informatikai beszerzéseknél sem lehet Rogán Antalt megkerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kanadai határügyi ügynökség szerint a légitársaság tarthat vissza bárkit bizonyos okokra hivatkozva. ","shortLead":"A kanadai határügyi ügynökség szerint a légitársaság tarthat vissza bárkit bizonyos okokra hivatkozva. ","id":"20190426_A_kanadai_kormany_szerint_ok_nem_diszkriminaltak_a_miskolci_roma_hazaspart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0c8918-2b21-4425-a887-a6ec65cfa080","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_A_kanadai_kormany_szerint_ok_nem_diszkriminaltak_a_miskolci_roma_hazaspart","timestamp":"2019. április. 26. 20:33","title":"A kanadai kormány szerint ők nem diszkriminálták a miskolci roma házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett.","shortLead":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett.","id":"20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c242d0be-8c70-4d2c-841c-761fd42a89bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 05:50","title":"Lázár János kocsmákat jár végig, és videót csinál róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"„Együtt tudunk élni velük, úgy, ahogy a száraz kutyapiszokkal az árokparton.” Így vélekedett nemrég Gajdics Ottó kormánypárti újságíró a melegekről. A Budapest Pride ezt követően közösségi gyűjtést indított, több százezer forintot gyűjtöttek össze.","shortLead":"„Együtt tudunk élni velük, úgy, ahogy a száraz kutyapiszokkal az árokparton.” Így vélekedett nemrég Gajdics Ottó...","id":"20190426_Miutan_Gajdics_kutyapiszokhoz_hasonlitotta_a_melegeket_a_Pride_300_ezer_forintot_gyujtott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb0b2c7-f77b-4496-8dad-a7d39d0e1516","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Miutan_Gajdics_kutyapiszokhoz_hasonlitotta_a_melegeket_a_Pride_300_ezer_forintot_gyujtott_ossze","timestamp":"2019. április. 26. 08:56","title":"Miután a Hír Tv-n kutyapiszokhoz hasonlították a melegeket, a Pride 300 ezer forintot gyűjtött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","shortLead":"Egy év alatt közel harmadával növelte a profitját az MKB-csoport.","id":"20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91236183-4fd1-4226-aaa4-7fb8d712d5a5","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Meszarosek_ujra_orulhetnek_25_milliard_forint_nyereseget_hozott_az_MKB","timestamp":"2019. április. 26. 12:44","title":"Mészárosék újra örülhetnek, 25 milliárd forint nyereséget hozott az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","shortLead":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","id":"20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec53ded8-0610-4706-8aab-4c65884c0e95","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","timestamp":"2019. április. 26. 07:31","title":"Elkapták a férfit, aki megharapott egy MSZP-s aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]