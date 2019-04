Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec8dfd53-f824-47af-9495-a801ff394644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnapi a felvétel, és jól mutatja, milyen erős volt a szél. ","shortLead":"Vasárnapi a felvétel, és jól mutatja, milyen erős volt a szél. ","id":"20190429_Video_A_pirosnal_allt_a_30as_busz_amikor_beszakitotta_az_ablakat_egy_becsapodo_nagy_farostlemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8dfd53-f824-47af-9495-a801ff394644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749ee82e-1946-45e5-a0db-9340bb9e31c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Video_A_pirosnal_allt_a_30as_busz_amikor_beszakitotta_az_ablakat_egy_becsapodo_nagy_farostlemez","timestamp":"2019. április. 29. 08:55","title":"Videó: A pirosnál állt a 30-as busz, amikor beszakította az ablakát egy becsapódó OSB-lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"","category":"elet","description":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","shortLead":"A Magyarország Szépére már javában folyik a casting.","id":"20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b79efc-98f6-4d0c-88ce-31b18b339de4","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Elindult_a_Rogan_Cilifele_szepsegverseny_elovalogatoja","timestamp":"2019. április. 28. 17:30","title":"Elindult a Rogán Cecília-féle szépségverseny előválogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e67d941-1255-4c8b-8afb-9b3a174f8025","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtöttük az EU-s pénz égetésének legfurcsább technikáit; keresik a fővárosnál, honnan lesz pénz patkányirtásra; Emmanuel Macron kizárná Magyarországot a schengeni rendszerből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Összegyűjtöttük az EU-s pénz égetésének legfurcsább technikáit; keresik a fővárosnál, honnan lesz pénz patkányirtásra...","id":"20190428_Es_akkor_megmutattuk_Europanak_hogyan_kell_lenyulni_az_unios_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e67d941-1255-4c8b-8afb-9b3a174f8025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93058520-73d4-4045-91f5-9abc9c20f2d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Es_akkor_megmutattuk_Europanak_hogyan_kell_lenyulni_az_unios_penzt","timestamp":"2019. április. 28. 07:00","title":"És akkor megmutattuk Európának, hogyan kell lenyúlni az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","shortLead":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","id":"20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e795b-e9aa-42eb-addf-4c212cccfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","timestamp":"2019. április. 28. 14:53","title":"Tolkien fia apja barátjától elszenvedett szexuális abúzusairól beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","shortLead":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","id":"20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0aafa-a758-4504-882f-7c84fe362384","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","timestamp":"2019. április. 28. 15:48","title":"Tudja, milyen emléknap van ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","shortLead":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","id":"20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce4ba9-16f3-41f6-8daa-402d14d93748","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","timestamp":"2019. április. 29. 05:36","title":"Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lehetséges, igen kifinomult adathalász módszerre hívta fel a figyelmet a fejlesztőként dolgozó James Fisher, ami még a sokat látott felasználókat is átejtheti.","shortLead":"Egy lehetséges, igen kifinomult adathalász módszerre hívta fel a figyelmet a fejlesztőként dolgozó James Fisher, ami...","id":"20190429_google_chrome_bongeszo_okosteleofnra_adathalaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2f2a41-af7e-402e-85eb-591ceedb256f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_google_chrome_bongeszo_okosteleofnra_adathalaszat","timestamp":"2019. április. 29. 09:36","title":"Találtak egy kiskaput a mobilos Chrome böngészőben, amivel hackerek lophatják el adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel. A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból. ","shortLead":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel...","id":"20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2604a7d3-7f41-463d-990a-7688ce44618f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","timestamp":"2019. április. 28. 09:03","title":"Egyszerre 34 múmiára bukkantak Egyiptomban, legalább 1600 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]