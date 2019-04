Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film alapjául szolgáló regény írója 2006 óta fegyveres védelem alatt él.","shortLead":"A film alapjául szolgáló regény írója 2006 óta fegyveres védelem alatt él.","id":"20190429_Gyerekek_keseltek_meg_egy_szineszt_Napolyban_aki_gyerekbunozot_jatszott_egy_filmben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed92e28-5197-4cbf-be5f-0257435a67a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Gyerekek_keseltek_meg_egy_szineszt_Napolyban_aki_gyerekbunozot_jatszott_egy_filmben","timestamp":"2019. április. 29. 18:12","title":"Gyerekek késeltek meg egy színészt Nápolyban, aki gyerekbűnözőt játszott egy filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai településrészén hétfő este.","shortLead":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai...","id":"20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a86cd7-3d19-40da-b402-3b7edc9069f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","timestamp":"2019. április. 29. 21:51","title":"Ketten meghaltak egy gárdonyi lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1","c_author":"Horváth Zoltán","category":"velemeny","description":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért penitenciát\". A HVG-plakátcímlapok kitalálója válaszol. Vélemény. \r

","shortLead":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért...","id":"201917_sekely_e_kej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feac6961-1267-4b8b-aa50-85621fb9d13d","keywords":null,"link":"/velemeny/201917_sekely_e_kej","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Horváth Zoltán: Sekély e kéj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641e2274-c0a5-493e-86a1-f9085d01e7e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magazin címlapján először szerepel burkinibe öltözött modell.","shortLead":"A magazin címlapján először szerepel burkinibe öltözött modell.","id":"20190430_A_Sports_Illustrated_megint_ugy_mutatta_meg_a_noi_testet_ahogy_meg_soha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=641e2274-c0a5-493e-86a1-f9085d01e7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75993070-3d96-4252-bed1-a47236ad1fe4","keywords":null,"link":"/elet/20190430_A_Sports_Illustrated_megint_ugy_mutatta_meg_a_noi_testet_ahogy_meg_soha","timestamp":"2019. április. 30. 09:24","title":"A Sports Illustrated megint úgy mutatta meg a női testet, ahogy még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","shortLead":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","id":"20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c71ea-4c8f-4964-a78d-baa6960ccb9c","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","timestamp":"2019. április. 29. 18:41","title":"Szégyelli magát a Fradi olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","shortLead":"Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Facebookon tett közzé felhívást.","id":"20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52437c2b-9fa9-4ca6-9d03-05eae4d62e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b5cd4c-1ff1-4bbf-ac36-81ce76e72e4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adossagcsapdatol_feltik_az_amerikaiak_a_magyarokat","timestamp":"2019. április. 29. 11:27","title":"Adósságcsapdától féltik az amerikaiak a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszteroidák segítenek a csillagok felmérésében: egy új, a korábbiaknál precízebb módszerrel határozható meg a távoli csillagok mérete.","shortLead":"Az aszteroidák segítenek a csillagok felmérésében: egy új, a korábbiaknál precízebb módszerrel határozható meg a távoli...","id":"20190428_aszteroidak_csillagok_meretenek_meghatarozasa_desy_veritas_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcab34b-457d-4bfc-84bc-443a0f96a6ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_aszteroidak_csillagok_meretenek_meghatarozasa_desy_veritas_eljaras","timestamp":"2019. április. 28. 13:03","title":"Kitaláltak egy precíz módszert, amivel még egy 2674 fényévnyire lévő csillagot is meg lehet mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert úgy gondolják, hogy Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő kijelentése után téved a képviselő, a pártja és az ellenzék is, ha azt hiszik, ilyen eset következmények nélkül maradhat.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz a párt közösségi oldalára feltöltött rövidfilmmel akciót indít és a magyar emberekhez fordul, mert...","id":"20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4ce4c-d1b7-4974-8b12-f357f09518a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Orszagos_kampanyt_indit_a_Fidesz_Bangone_patkanyozasa_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 12:36","title":"Országos kampányt indít a Fidesz Bangóné patkányozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]