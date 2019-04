Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén szélsőséges olasz belügyminiszter e hét csütörtökön érkezik.","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén...","id":"20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bcbfd4-341b-449d-9ebf-7f6927406ada","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","timestamp":"2019. április. 30. 09:13","title":"Népszava: Négy nappal Salvini után a szélsőjobbos osztrák alkancellár is Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","shortLead":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","id":"20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1ff924-e58d-4af4-9069-73f557ec0df7","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Emberek maradnak munka nélkül Magyarországon, amiért gyengélkedik a német autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfelezte a rengeteg, 100 gigabájtnyi mobilinternetet tartalmazó adatcsomagja díját a fiatal ügyfelei számára a Telenor. ","shortLead":"Megfelezte a rengeteg, 100 gigabájtnyi mobilinternetet tartalmazó adatcsomagja díját a fiatal ügyfelei számára...","id":"20190429_telenor_yes_adatcsomag_100_gb_internet_26_ev_alattiak_kedvezmeny_telekom_fiatal_opcio_vodafone_you","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3158fd-727c-4b86-a308-fa4747dfc8e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_telenor_yes_adatcsomag_100_gb_internet_26_ev_alattiak_kedvezmeny_telekom_fiatal_opcio_vodafone_you","timestamp":"2019. április. 29. 19:03","title":"Megfelezte a mobilnet árát a Telenor a 26 évnél fiatalabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek háromdimenziós nyomtatása előtt. ","shortLead":"Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek...","id":"20190428_atlatszo_emberi_szervek_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94967623-1997-4a09-aad3-1661b545b9ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_atlatszo_emberi_szervek_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. április. 28. 18:03","title":"Ilyet látott már? Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több bank is árat emel.","shortLead":"Több bank is árat emel.","id":"20190429_Bankszamlaja_van_Ennek_nem_fog_orulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e6dd06-4c46-44aa-adc5-be1d0ce874a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Bankszamlaja_van_Ennek_nem_fog_orulni","timestamp":"2019. április. 29. 13:20","title":"Bankszámlája van? Ennek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","shortLead":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","id":"20190428_sordieta_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5570e2b0-f81a-4cc2-956a-322dc8001b8d","keywords":null,"link":"/elet/20190428_sordieta_fogyas","timestamp":"2019. április. 28. 15:28","title":"20 kilót fogyott egy fickó kemény, de sikeres sördiétával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta az értesüléseket.","shortLead":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta...","id":"20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d0e75-bca3-4b95-8be3-fa269dbf448e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","timestamp":"2019. április. 29. 18:34","title":"Horvátországban és Szlovéniában terjeszkedne tovább az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston Villa között történt vasárnap.","shortLead":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston...","id":"20190428_aston_villa_leeds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b98d84-9d67-4836-818c-35c65a36f4ea","keywords":null,"link":"/sport/20190428_aston_villa_leeds","timestamp":"2019. április. 28. 16:04","title":"Ámokfutás és bunyó is volt a Leeds-Aston Villa meccsen- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]