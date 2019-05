Éppen a kocsiját szerelte az M3-as leállósávjában egy férfi pénteken délelőtt, amikor egy kamion halálra gázolta. A Hatvan közelében történt eset áldozata egy 29 éves debreceni férfi.

A Blikk szombati cikke szerint több megmagyarázhatatlan dolog is van a történetben. Egyrészt az, hogy bár a sofőr éppen kereket cserélt a leállósávban, a lap információi szerint pótkerék nem is volt az autóban. A másik az, hogy a gázolás nem a leállósávban történt, a Blikk szerint a férfi a külső sávban tartózkodott, amikor elgázolták. A lapnak egy másik autós is azt állítja, látta, hogy a férfi a külső sávban tartózkodott, mert előzőleg ő is csaknem elgázolta.

A rendőrség minden ilyen esetben felhívja a figyelmet arra, hogy már a leállósávban tartózkodni is életveszélyes, és ha leáll az autónk, a sávot mielőbb el kell hagyni.