Tavaly év végén felkerült az Instagramra néhány a közelmúltban készült fotó, melyeken az Ikarus egyetlen példányban gyártott és elveszettnek hitt duplacsuklós 293-as autóbusza látható

Az 1988-ban napvilágot látott és akkoriban a budapesti és pécsi forgalomban is tesztelt járművet egyebek közt gyenge motorja miatt kritizálták, így végül nem került sorozatgyártásba. Az Ikarus 293-as 1992-ben a saját kerekein kigördült Iránba, ahol kisebb módosítások végrehajtását követően egészen 2008-ig teljesített szolgálatot.

A Közlekedési Múzeum munkatársai nemrégiben kiutaztak Teheránba, ahol testközelből is szemügyre vették a nyolckerekű különlegességet. Ennek keretein belül több száz részletfotóval dokumentálták a busz állapotát, és ezek közül néhányat most nyilvánosságra is hoztak. Íme:

