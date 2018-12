A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.

Az Ikarusnál 1988-ban készült egy a maga nemében mindenképpen különleges, duplacsuklós autóbusz. Az igen hosszú Ikarus 293-at a budapesti és pécsi forgalomban is tesztelték, de végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A többek közt túl gyenge motorja miatt is kritizált típusból végül nem is készült több példány.

Az egyetlen Ikarus 293-ast 1992-ben a saját kerekein gördülve kivezették Iránba, és az enyhén módosított, erősebb motorral szerelt autóbusz 2008-ig volt ott használatban. Sokáig úgy lehetett tudni, hogy a nyolckerekű különleges járművet szétvágták, megsemmisítették, de most felbukkant róla néhány friss felvétel.

Az Iho.hu szerint egyelőre nem tisztázott, hogy hogyan lehetne hazahozni és felújítani a különleges Ikarust, mint ahogy azt sem tudni, hogy egyáltalán megválnának-e tőle Teheránban. A portál arról is beszámol, hogy a jelenleg aktuális szabályozás értelmében az Ikarus 293 Magyarországon nem közlekedhetne a forgalomban, ahhoz ugyanis túl nagy méretű.

Érdekesség, hogy két évvel ezelőtt a BKV egy Ikarus 293 replika építésébe kezdett volna, de végül ezt az ötletet elvetették.

(Nyitókép: Instagram / iran_classic_bus_truck).

