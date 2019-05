Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon másképp emlékszik a zenész és a színésznő erre az időszakra. ","shortLead":"Nagyon másképp emlékszik a zenész és a színésznő erre az időszakra. ","id":"20190523_Moby_Natalie_Portman_randi_memoar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a0293c-030e-4190-ba64-2054853e41a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Moby_Natalie_Portman_randi_memoar","timestamp":"2019. május. 23. 11:41","title":"Moby szerint egy ideig randiztak Natalie Portmannel, de a színésznő erről mit sem tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt a sorban), aki állítólag már készül a következő, mozizásra is ideális, középkategóriás telefonjával.","shortLead":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt...","id":"20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd176062-8fde-4b16-b052-02d7e26ad4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","timestamp":"2019. május. 22. 17:03","title":"Újabb mozis telefont készít a Sony?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f8fae9-2501-41f9-b267-f8a2f565cc1b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Beszünteti a termelést a Pasha Kft. dombóvári üzeme. A cég francia anyavállalata a globális folyamatokkal indokolta a termelés visszafogását, a magyarországi gyártóegység bezárását, ami 200 dolgozó elbocsátásával jár.","shortLead":"Beszünteti a termelést a Pasha Kft. dombóvári üzeme. A cég francia anyavállalata a globális folyamatokkal indokolta...","id":"20190522_Bezar_a_francia_fehernemugyar_Dombovaron_emberseges_bucsut_igernek_az_elkuldott_200_dolgozonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8f8fae9-2501-41f9-b267-f8a2f565cc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3451918d-a080-4b57-9ff1-b228aa4794f5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Bezar_a_francia_fehernemugyar_Dombovaron_emberseges_bucsut_igernek_az_elkuldott_200_dolgozonak","timestamp":"2019. május. 22. 18:23","title":"Bezár a francia fehérneműgyár Dombóváron, emberséges búcsút ígérnek a 200 dolgozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint, miközben a piac az MNB jövő heti kamatdöntését várja.","shortLead":"Tovább gyengül a forint, miközben a piac az MNB jövő heti kamatdöntését várja.","id":"20190523_327_forintba_is_kerult_ma_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d401e13-2e4a-480e-85d1-dc3c4b4821c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_327_forintba_is_kerult_ma_egy_euro","timestamp":"2019. május. 23. 14:49","title":"327 forintba is került ma egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88e270d-94c0-4654-b9d5-e0f659ebfd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyett tíz fradistát küldene börtönbe a Fővárosi Főügyészség, és további súlyosbításért is fellebbezett a DVSC elleni, két évvel ezelőtti meccs szünetében történt leszámolás miatt.","shortLead":"Egy helyett tíz fradistát küldene börtönbe a Fővárosi Főügyészség, és további súlyosbításért is fellebbezett a DVSC...","id":"20190523_Fradista_leszamolas_az_Ugyeszseg_sulyosbitasert_fellebbez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88e270d-94c0-4654-b9d5-e0f659ebfd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d1483f-839b-476c-bfb1-7ac758cad90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Fradista_leszamolas_az_Ugyeszseg_sulyosbitasert_fellebbez","timestamp":"2019. május. 23. 09:57","title":"Fradista leszámolás: az Ügyészség súlyosbításért fellebbez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerződést kötött Oroszország Kongóval arról, hogy Moszkva katonai szakértőket küld az afrikai országba. 2014, az Ukrajnához tartozó Krím elcsatolása óta Orosziország legalább húsz hasonló megállapodást kötött a fekete-afrikai államokkal. ","shortLead":"Szerződést kötött Oroszország Kongóval arról, hogy Moszkva katonai szakértőket küld az afrikai országba. 2014...","id":"20190524_Afrikaban_is_terjeszkedik_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba57c252-4d4c-41d6-a674-2d4ba2761320","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Afrikaban_is_terjeszkedik_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 24. 14:14","title":"Afrikában is terjeszkedik Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól természeti/technikai állandókhoz vannak kötve. ","shortLead":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól...","id":"20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301651a-1210-4d3e-acf3-129546f5d95a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Máshogy mérik az egy kilót: a héten megújult a mértékegységek rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak a jelöltjeit, illetve programjait szedtük össze, amelyek szerintünk esélyesek arra, hogy kijussanak Brüsszelbe. ","shortLead":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak...","id":"20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f084d24-959a-4b2b-98d0-c9ae7dbfa09a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","timestamp":"2019. május. 24. 13:10","title":"Ha még nem tudja, nézze meg, kire szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]